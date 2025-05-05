Белгородских школьников научат оказывать первую помощь в полевом центре

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал планы по внедрению обучающих программ по оказанию первой помощи для школьников административного центра региона. Это решение принято, опираясь на положительный опыт работы недавнего полевого учебного центра в парке Победы.

В минувшие выходные глава региона подвёл итоги деятельности центра. За этот период подготовку прошли 200 человек. Гладков лично посетил площадку и отметил высокий уровень заинтересованности среди участников, подчеркнув, как внимательно они следили за процессом обучения, проводимым опытными специалистами.

«Видим, что данные курсы очень востребованы среди вас, дорогие друзья, понимаем их крайнюю необходимость, особенно в приграничье. Поэтому приняли решение, что в Белгороде через этот центр пройдут обучение школьники, а подобные центры будут открыты в ближайшие выходные во всех муниципальных образованиях», — написал Гладков в своём телеграм-канале.