К 80-летию Победы юные москвичи восстанавливают столичные памятники и мемориалы Школьники и студенты колледжей ведут исследовательскую и поисковую работу, встречаются с ветеранами, ухаживают за военными мемориалами. 5 мая, 10:43 Юные жители столицы помогают восстанавливать памятники и мемориалы Москвы. Обложка © mos.ru

Накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне более 10 тысяч столичных школьников и студентов колледжей активно принимают участие в мемориально-патронатных акциях, творческих проектах и поисковых экспедициях.

Молодёжь столицы проявляет всё больше интереса к историческому наследию нашей страны. В этом году число юных москвичей, участвующих в мемориально-патронатных акциях, посвящённых 80-летию Победы, превысило 10 тысяч. Школьники и студенты колледжей ведут исследовательскую работу, находят будущие экспонаты для музеев, встречаются с ветеранами, ухаживают за военными мемориалами. Например, ребята уже облагородили памятники маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому, генералу Д.М. Карбышеву, привели в порядок воинские захоронения на Введенском и Преображенском кладбищах, а также фрагменты оборонительных сооружений.

Волонтёрская деятельность ребят тесно переплетается с федеральными программами. В рамках патронатных акций всероссийского проекта «Хранители истории» команды учащихся под руководством педагогов берут шефство над памятниками героям Великой Отечественной войны. Они приводят в порядок мемориальные объекты, изучают архивные материалы, создают экскурсионные программы и посещают тематические выставки.

Школьники и студенты также участвуют в работе поисковых отрядов. Фото © mos.ru

Московские школьники и студенты также участвуют в работе поисковых отрядов. В Москве таких отрядов более 30. Они отыскивают артефакты времён Великой Отечественной войны и сведения о погибших героях. Находки ребят становятся экспонатами школьных музеев. Например, в конце 2024-го ученики школы № 2057 имени полного кавалера ордена Славы И.С. Барова помогли найти и описать обломки самолёта, упавшего в Подмосковье в 1945 году. Этим они оказали помощь старшим коллегам из поискового отряда Наро-Фоминского отделения ДОСААФ России.

Школьники реализуют и собственные проекты. Например, 9 мая прошлого года группа учащихся обнаружила в лесу под Москвой противотанковый ёж времён войны, отреставрировала его и установила мемориальную табличку, создав памятник «Защитникам столицы от благодарных правнуков». Все сведения, указанные на мемориальной табличке, школьники проверили, сделав запрос в Научно-исследовательский институт Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. В этом году ребята планируют высадить рядом сад в честь 80-летия Победы.

— Я решил вместе с друзьями сделать мемориал, посвящённый защитникам столицы. Мы выбрали место и подготовили основание для заливки фундамента. На деньги от собранного металлолома мы купили краску, цемент, заказали мемориальную табличку и обустроили основание памятника. После этого состоялось торжественное открытие мемориала: под аплодисменты разрезали красную ленту, а затем желающие возложили цветы к подножию памятника. Это был момент, наполненный гордостью, скорбью и надеждой на то, что память о подвиге наших предков будет жить вечно, — рассказал ученик Классического пансиона МГУ имени М.В. Ломоносова Илья Измайлов.

Важной частью проекта также являются и встречи с ветеранами. Чтобы сохранить живые свидетельства истории, участники беседуют с фронтовиками и тружениками тыла, например с разведчиком Иваном Лыткиным и почтальоном военных лет Ниной Полетаевой.

— Я стараюсь участвовать в самых разных патриотических мероприятиях и считаю, что для нас, подростков, это очень важно. Нужно знать историю своей страны, помнить о своих героях, чтобы в будущем сделать всё для дальнейшего процветания нашей страны. Особенно трогательной для меня стала встреча с ветераном Иваном Петровичем Лыткиным. Мы смогли лично задать вопросы человеку, благодаря которому живёт наше поколение, который защищал свою Родину в годы Великой Отечественной войны. Он говорил о дружбе, мире, семье и дал нам ценные жизненные советы. Его слова надолго останутся в моей памяти, — поделилась Таисия Кузичкина, ученица восьмого класса школы № 1551.

Параллельно с исследовательской и волонтёрской работой ребята развивают и творческое направление. В преддверии Дня Победы в столичных дворцах творчества и центрах дополнительного образования пройдёт более 500 мероприятий, посвящённых празднику.

В каждом военно-патриотическом клубе Москвы пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В их числе конкурс чтецов, парад кадетов, уроки мужества, поздравления ветеранов, мемориальные и патронатные акции.

Сохранение культурно-исторического наследия — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина