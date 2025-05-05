Эксперт по поговоркам объяснила, почему жениться в мае — всю жизнь маяться

Существует поверье, что браки, заключённые в последний весенний месяц, не будут счастливыми. Есть даже поговорка: жениться в мае — всю жизнь маяться. Откуда она взялась, Life.ru объяснила доктор филологических наук, паремиолог (эксперт по пословицам и поговоркам) Ирина Карабулатова.

По словам филолога, стратегии ассоциирования по звуковому подобию, омофонии/омонимии — это повсеместно встречающаяся практика у любого народа. В обыденном сознании считается, что слова «май» и «маяться» — однокоренные, это ошибочное мнение сформировалось из-за созвучия начала слов, которые не являются родственными.

На это наложились разные внешние причины. Название месяца май было заимствовано из римского календаря, в котором май посвящался нимфе Майе — кормилице Зевса. Потому предполагалось, что май — это месяц, который кормит весь год. В русской традиционной культуре это значение забылось, однако название месяца совпало с интенсивными сельскохозяйственными работами, потому и произошла другая интерпретация слова май на основе русского языка: маета — хлопотное, трудозатратное дело.

Как правило, на май приходились основные посевные работы, а это само по себе тяжкий труд, результаты которого ты увидишь нескоро: как будто выбрасываешь на ветер последние запасы в надежде, что осенью получишь урожай. Соответственно, в такую пору не рекомендовалось жениться, потому что все силы отдавались весенним пахотным работам. Вот такие изначальные целевые установки формируют наше отношение к жизни. Ирина Карабулатова Доктор филологических наук, паремиолог (эксперт по пословицам и поговоркам)

Если же вы боитесь, что майская свадьба приведёт к несчастливой семейной жизни, представьте, что брак — это земля, за которой нужно ухаживать, и тогда «маета возделывания» принесёт вам долгожданные плоды счастья и благополучия. Думаете, что ребёнок, рождённый в мае, будет страдать всю жизнь — помните, что терпение и труд всё перетрут, советует Карабулатова.