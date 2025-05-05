Студенты московских колледжей всё чаще выбирают беспилотные технологии Ребят учат пилотировать летательные аппараты разных типов, а также программировать, собирать и настраивать их. 5 мая, 10:44 В московских колледжах становятся популярны беспилотные технологии. Обложка © mos.ru

Почти 1,5 тысячи студентов столичных колледжей осваивают профессии, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Эти специальности стали одними из самых востребованных на рынке труда. Зарплаты операторов дронов и мастеров по производству беспилотников достигают 250 тысяч рублей.

За время обучения студенты получают все необходимые практические навыки — от программирования и настройки беспилотников до регулировки систем, пайки и монтажа электрооборудования. Ребята учатся пилотировать летательные аппараты самолётного, мультироторного и гибридного типов. Практические компетенции они оттачивают в современных мастерских и лабораториях. Например, студенты занимаются на специальных лётных симуляторах и запускают дроны на настоящих полигонах. Кроме того, проходят стажировки на крупнейших предприятиях, занимающихся производством и эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов в России.

Первые направления, связанные с БПЛА, появились в 2017 году в Московском колледже бизнес-технологий, Московском государственном образовательном комплексе и политехническом колледже имени Н.Н. Годовикова. В новом учебном году получить востребованные профессии в этой сфере можно будет в пяти образовательных организациях. В их числе политехнический колледж № 8 имени И.Ф. Павлова, колледж автоматизации и информационных технологий № 20, колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, Московский государственный образовательный комплекс и политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова.

В колледже полиции беспилотные технологии изучают в рамках дополнительного модуля направления «Правоохранительная деятельность».

Учёба и работа

Анна Сигаева, студентка Московского колледжа бизнес-технологий, получила предложение о трудоустройстве сразу после прохождения практики. Сейчас девушка работает в компании «Международный центр мониторинга», где изготавливает детали из композитных материалов для сборки беспилотных воздушных судов. Она также продолжает учиться в колледже по индивидуальному графику.

Студент колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 Глеб Пирвердиев занимается пилотированием дронов и мониторингом территории в компании «Коптерлаб». Его всегда привлекала работа с высокотехнологичным оборудованием, а окончательно со специальностью молодой человек определился после дня открытых дверей.

Лев Прозукин, студент Московского государственного образовательного комплекса, работает в Центре управления городской аэромобильностью. Компания развивает беспилотную доставку в столице. Молодой человек собирает оборудование, проверяет готовые изделия и проводит тестирование перед отправкой.

Квадрокоптер за 15 минут

Для подготовки специалистов в сфере БПЛА в столице создают современную инфраструктуру. Например, в 2024 году в индустриальном парке «Руднево» открылся первый флагманский центр практической подготовки колледжей Москвы. Учебный комплекс занимает более девяти тысяч квадратных метров и включает 21 специализированную мастерскую и лабораторию, в том числе блок по производству беспилотных авиационных систем. Там есть всё необходимое для полного цикла производства — от программирования и монтажа оборудования до финальной сборки.

Кроме того, в прошлом году в шести московских колледжах открыли полигоны и лаборатории для работы с БПЛА. Специалисты переоборудовали и расширили учебно-тренировочные площадки, а также установили новые дроны для тренировок. Город закупил более 200 беспилотников разных модификаций и несколько сотен комплектов для тренировок по сборке летательных аппаратов. После углубленной подготовки студенты могут собирать квадрокоптеры всего за 15 минут.

В этом году в столичных колледжах на 10 тысяч увеличат количество бюджетных мест — поступить смогут 37 тысяч выпускников. Кроме того, впервые у каждого московского девятиклассника появится гарантия на бюджетное место. Это решение связано с растущим спросом работодателей на специалистов со средним профессиональным образованием и заинтересованностью школьников в обучении в колледжах.

Столичные девятиклассники, ориентированные на получение практических навыков и быструю реализацию в профессии, смогут сдавать только два основных государственных экзамена (ОГЭ) вместо четырёх — по русскому языку и математике. Аттестат, полученный на основании их сдачи, равен аттестату, выданному после четырёх ОГЭ, и даёт право поступить в любой колледж на любую специальность.

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Это способствует формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся и соответствует задачам национального проекта «Молодёжь и дети».

Авторы Валерия Мишина