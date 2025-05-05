«Ушли от повышенного налога»: Россию «залили» псевдопивом

В России появились псевдопивные напитки. Речь идёт об алкогольных коктейлях типа джин-тоника, только с изменённой рецептурой. На такую хитрость производители пошли из-за повышения акцизов, объяснил директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

«Это позволило им уйти от повышенного налога. Но такие псевдо-пивные коктейли негативно влияют на репутацию добросовестных пивоваров», — подчеркнул собеседник URA.ru.

Эксперт также подчеркнул, что термин «пивной напиток» закреплён в российском законодательстве. Пиво становится таковым, если в него добавить, к примеру, цедру цитрусовых фруктов или рис, который позволяет добиться более мягкого вкуса. Однако в составе пива не может быть добавленного этилового спирта.