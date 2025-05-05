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Регион
5 мая, 08:47

«Ушли от повышенного налога»: Россию «залили» псевдопивом

URA.ru: Производители джин-тоников в России превращают напитки в псевдопиво

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В России появились псевдопивные напитки. Речь идёт об алкогольных коктейлях типа джин-тоника, только с изменённой рецептурой. На такую хитрость производители пошли из-за повышения акцизов, объяснил директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

«Это позволило им уйти от повышенного налога. Но такие псевдо-пивные коктейли негативно влияют на репутацию добросовестных пивоваров», — подчеркнул собеседник URA.ru.

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Эксперт также подчеркнул, что термин «пивной напиток» закреплён в российском законодательстве. Пиво становится таковым, если в него добавить, к примеру, цедру цитрусовых фруктов или рис, который позволяет добиться более мягкого вкуса. Однако в составе пива не может быть добавленного этилового спирта.

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К слову, россияне стали меньше пить водку и вино. Продажи крепких алкогольных напитков в нашей стране сократились на 16,2% по сравнению с прошлым годом — до 48,54 млн декалитров, следует из данных РАТК. Кроме того, Life.ru выяснил, что самый дорогой коктейль в истории был продан по цене автомобиля.

Борис Эльфанд
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