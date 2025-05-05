Ни во что не верю и ничего не жду: ЦБ заявил о недоверии россиян к официальным данным об инфляции

Исследование Банка России показало, что официальные данные об инфляции практически не влияют на ожидания россиян относительно роста цен. Как выяснили эксперты департамента исследований и прогнозирования ЦБ, граждане игнорируют информацию о текущем уровне инфляции, целях регулятора и его успехах в сдерживании цен. Единственным фактором, который действительно менял оценки респондентов, стали новости о значительном росте денежной массы — в этом случае люди начинали ожидать ускорения инфляции.

Авторы исследования предполагают, что такое отношение может быть связано как с недоверием к официальной информации, так и с недостаточно эффективной коммуникацией со стороны властей. Они рекомендуют ЦБ пересмотреть подходы к информированию населения — вместо сухих цифр и общих заявлений делать акцент на конкретных действиях регулятора и доступных объяснениях механизмов денежно-кредитной политики. Отмечается, что представленные выводы не являются официальной позицией Банка России, а отражают результаты экспериментального исследования.

Эксперимент проводился путём разделения респондентов на группы, каждой из которых предоставлялась разная информация для оценки её влияния на инфляционные ожидания. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости более тонкого подхода к коммуникации с населением по вопросам ценовой стабильности.