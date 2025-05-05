Ни во что не верю и ничего не жду: ЦБ заявил о недоверии россиян к официальным данным об инфляции
ЦБ РФ выяснил, что россияне не доверяют официальным данным об инфляции
Банк России. Обложка © Life.ru
Исследование Банка России показало, что официальные данные об инфляции практически не влияют на ожидания россиян относительно роста цен. Как выяснили эксперты департамента исследований и прогнозирования ЦБ, граждане игнорируют информацию о текущем уровне инфляции, целях регулятора и его успехах в сдерживании цен. Единственным фактором, который действительно менял оценки респондентов, стали новости о значительном росте денежной массы — в этом случае люди начинали ожидать ускорения инфляции.
Авторы исследования предполагают, что такое отношение может быть связано как с недоверием к официальной информации, так и с недостаточно эффективной коммуникацией со стороны властей. Они рекомендуют ЦБ пересмотреть подходы к информированию населения — вместо сухих цифр и общих заявлений делать акцент на конкретных действиях регулятора и доступных объяснениях механизмов денежно-кредитной политики. Отмечается, что представленные выводы не являются официальной позицией Банка России, а отражают результаты экспериментального исследования.
Эксперимент проводился путём разделения респондентов на группы, каждой из которых предоставлялась разная информация для оценки её влияния на инфляционные ожидания. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости более тонкого подхода к коммуникации с населением по вопросам ценовой стабильности.
Ранее в Центробанке назвали условие для пересмотра оценки нейтральной процентной ставки (уровень ключевой ставки, при котором она не будет оказывать ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на экономику). Как объяснил советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов, к этому может привести вероятное уменьшие цены отсечения (цена на торгах, выше которой покупатель платит не станет) на нефть.