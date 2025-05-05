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5 мая, 12:41

Учёные рассказали, как чернобыльские собаки эволюционируют из-за радиации

Учёные выяснили, что собаки в зоне отчуждения Чернобыля быстро эволюционируют

Собака. Фото © freepik/wirestock

Собака. Фото © freepik/wirestock

В окрестностях Чернобыльской АЭС, в зоне, навсегда отмеченной радиационной катастрофой, развернулось уникальное научное исследование. Команда из США, возглавляемая специалистами Университета Южной Каролины, углубилась в изучение популяций местных собак.

Вопреки ожиданиям, внешний вид этих животных не выдаёт радиационного воздействия, однако их геном хранит удивительные открытия. Результаты, представленные в Science Advances, демонстрируют значительные генетические трансформации.

Исследователи выделили три ключевые группы собак, основываясь на уровне радиации в местах их обитания: непосредственно в Чернобыле, в зоне повреждённого реактора и в более «благополучном» Славутиче. Наибольшую генетическую обособленность продемонстрировала популяция, живущая рядом со станцией, хотя установить точное время её формирования пока не удалось.

Генетический анализ раскрыл интересные различия: чернобыльские собаки оказались генетически ближе к пинчерам, а обитатели станции - к овчаркам, а в отличие от волков, все три популяции поддерживают между собой активное взаимодействие, формируя своеобразную экосистему в условиях отчуждения.

Появилось редкое видео крушения Ми-8 над реактором в Чернобыле
Появилось редкое видео крушения Ми-8 над реактором в Чернобыле

Мутации, связанные с восстановлением ДНК и работой иммунной системы, объясняют устойчивость чернобыльских собак к раку и другим радиационным заболеваниям. Адаптация проявляется в улучшении клеточного восстановления и иммунной защиты, что даёт животным эволюционное преимущество в условиях радиации. Это открытие расширяет знания о выживании в экстремальных условиях и может стать основой для новых исследований в медицине и генетике.

Ранее сообщалось, что собаки, живущие в зоне отчуждения Чернобыля, менее подвержены воздействию радиации. Кроме того, черви-нематоды, обитающие в зоне отчуждения, также демонстрируют устойчивость к радиации. Они способны выживать в условиях экстремального облучения.

Анастасия Никонорова
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