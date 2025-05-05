Спецпроект Life.ru «Мгновения весны»: ИИ помог оживить фотографии Героев фронта

С 2 по 13 мая 2025 года Life.ru запустил всероссийский спецпроект «Мгновения весны» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На улицах десятков городов России появились медиафасады МАЕР с оживлёнными архивными фотографиями времён 1945 года — кадрами встреч, объятий, поцелуев и первой радости Победы. Эти моменты, воссозданные с помощью нейросетей, оживают на цифровых экранах, чтобы напомнить: важно сохранить не только фронтовую хронику, но и историю человеческой любви, семьи, воссоединения с близкими.

Это не просто медийная акция — это живое дыхание истории, пронесённое через поколения. Мы гордимся нашими ветеранами и дарим возможность прикоснуться к событию того времени.

Видео © Life.ru

Денис Арапов, генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT:

«LIFE всегда был про людей — про их судьбы, эмоции, про настоящее, в котором должно быть особое место памяти. «Мгновения весны» — это проект с глубоким гуманитарным высказыванием. Мы хотим, чтобы наши современники почувствовали вместе с нами радость встречи родных друг с другом. Этот долгожданный момент первой встречи после завершения Великой Отечественной войны — полное ощущение счастья победы, которое испытали наши близкие. Этот проект — наша возможность запечатлеть их эмоции навечно».

Марина Фещенко, главный редактор LIFE:

«Сегодня, когда мир вновь сталкивается с вызовами, важно напоминать себе и друг другу о тех чувствах, которые объединяют людей сильнее любых испытаний. «Мгновения весны» — проект о прошлом, которое формирует нашу веру в будущее. И мы гордимся, что можем быть частью этой важной истории».









Константин Майор, основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР:

«День Победы — один из самых любимых в нашей стране праздников. С ним связаны великие традиции: парад на Красной площади, дети, читающие стихи на утренниках, чествование ветеранов и всех тех, кто ковал эту Победу. Проект «Мгновения весны» меняет ракурс — оживляет архивные кадры так, что при первом взгляде хочется замереть и бесконечно рассматривать. Уверен, ожившие фотографии никого не оставят равнодушным».