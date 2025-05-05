Labubu — новый тренд из TikTok. Что это такое и почему об этих монстрах все говорят В последнее время в TikTok «завирусился» новый тренд: пользователей сразили наповал плюшевые игрушки Labubu. Это забавное существо с острыми зубами завоевало сердца миллионов людей по всему миру. Подробнее — в материале Life.ru. 5 мая, 13:25 Зубастые монстрики Labubu стали популярны благодаря TikTok. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enjoy The Life, © Freepik

Что такое Labubu?

Labubu — это персонажи, придуманные гонконгским иллюстратором Ка-Синг Лунгом в 2015 году. Они герои его книги «Монстры», на написание которой автора вдохновили скандинавские мифы. Лабубу представляют собой озорных эльфов размером с котёнка с заострёнными ушами и зубастой улыбкой. Все они девочки, которые живут в таинственном лесу и любят устраивать розыгрыши.

Смешные монстрики Labubu покорили Сеть. Фото © ТАСС / Alessandro Bremec

Labubu приобрели популярность благодаря успешной маркетинговой стратегии. В 2019 году Лунг подписал соглашение с компанией Pop Mart, которая производит игрушки и сотрудничает с известными брендами. Особенностью продажи стали «сюрприз-боксы», позволяющие покупателям получать игрушки в закрытых коробках, что создаёт элемент неожиданности. Таким образом, продажи значительно возросли благодаря желанию фанатов обладать конкретными моделями и собирать коллекции.

Почему все на них помешались?

Известной игрушка Лабубу стала после того, как участница кей-поп-группы Blackpink Лиса запостила видео со своей коллекцией монстриков.

В январе прошлого года игрушка ворвалась и в индустрию моды, когда китайский бренд Pronounce представил коллекцию с её изображениями на Неделе моды в Милане.

Пользователи соцсетей массово снимают ролики с распаковками Лабубу, так как что находится в коробке — всегда сюрприз, а элемент неожиданности и реакция на полученную игрушку делают такие видео особенно вирусными. В России игрушка, как часто и бывает, стала популярна благодаря TikTok и тоже считается у нас модным аксессуаром.

Какие бывают игрушки Labubu

Labubu часто используют как брелок. Фото © Gettyimages / Raimonda Kulikauskiene

Компания предлагает широкий ассортимент продукции с этим персонажем. Она выпускает мягкие игрушки, различные аксессуары, такие как чехлы для телефонов и беспроводные зарядки, а также кружки. Даже бывают коллабы — например, Ла­бу­бу — Спанч Боб.

Особой популярностью пользуются игрушки-подвески, которые можно прикреплять к сумкам или джинсам. Первая коллекция таких игрушек была выпущена в 2023 году.

Как отличить подделку от оригинала?

POP Mart — знак оригинала Labubu. Фото © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu

У любого популярного и не очень товара обязательно будет менее качественная копия. Рассмотрим самые очевидные признаки реплики на примере брелока.

Оригинал приходит в хорошей упаковке из толстого картона с логотипом, тогда как копия может быть упакована и просто в пакет.

На упаковке оригинала есть голограмма, а на реплике нет.

Отличие в названиях бренда: оригинал — POP MART, рекаст — всё что угодно, например bob MART.

Копия зачастую менее приятная на ощупь.

Оригинал имеет внутри проволочный каркас для гибкости.

Реплика может быть меньше оригинала.

Авторы Андрей Ананьев