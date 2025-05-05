Labubu — новый тренд из TikTok. Что это такое и почему об этих монстрах все говорят
В последнее время в TikTok «завирусился» новый тренд: пользователей сразили наповал плюшевые игрушки Labubu. Это забавное существо с острыми зубами завоевало сердца миллионов людей по всему миру. Подробнее — в материале Life.ru.
Зубастые монстрики Labubu стали популярны благодаря TikTok. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enjoy The Life, © Freepik
Что такое Labubu?
Labubu — это персонажи, придуманные гонконгским иллюстратором Ка-Синг Лунгом в 2015 году. Они герои его книги «Монстры», на написание которой автора вдохновили скандинавские мифы. Лабубу представляют собой озорных эльфов размером с котёнка с заострёнными ушами и зубастой улыбкой. Все они девочки, которые живут в таинственном лесу и любят устраивать розыгрыши.
Смешные монстрики Labubu покорили Сеть. Фото © ТАСС / Alessandro Bremec
Labubu приобрели популярность благодаря успешной маркетинговой стратегии. В 2019 году Лунг подписал соглашение с компанией Pop Mart, которая производит игрушки и сотрудничает с известными брендами. Особенностью продажи стали «сюрприз-боксы», позволяющие покупателям получать игрушки в закрытых коробках, что создаёт элемент неожиданности. Таким образом, продажи значительно возросли благодаря желанию фанатов обладать конкретными моделями и собирать коллекции.
Почему все на них помешались?
Известной игрушка Лабубу стала после того, как участница кей-поп-группы Blackpink Лиса запостила видео со своей коллекцией монстриков.
В январе прошлого года игрушка ворвалась и в индустрию моды, когда китайский бренд Pronounce представил коллекцию с её изображениями на Неделе моды в Милане.
Пользователи соцсетей массово снимают ролики с распаковками Лабубу, так как что находится в коробке — всегда сюрприз, а элемент неожиданности и реакция на полученную игрушку делают такие видео особенно вирусными. В России игрушка, как часто и бывает, стала популярна благодаря TikTok и тоже считается у нас модным аксессуаром.
Какие бывают игрушки Labubu
Labubu часто используют как брелок. Фото © Gettyimages / Raimonda Kulikauskiene
Компания предлагает широкий ассортимент продукции с этим персонажем. Она выпускает мягкие игрушки, различные аксессуары, такие как чехлы для телефонов и беспроводные зарядки, а также кружки. Даже бывают коллабы — например, Лабубу — Спанч Боб.
Особой популярностью пользуются игрушки-подвески, которые можно прикреплять к сумкам или джинсам. Первая коллекция таких игрушек была выпущена в 2023 году.
Как отличить подделку от оригинала?
POP Mart — знак оригинала Labubu. Фото © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu
У любого популярного и не очень товара обязательно будет менее качественная копия. Рассмотрим самые очевидные признаки реплики на примере брелока.
- Оригинал приходит в хорошей упаковке из толстого картона с логотипом, тогда как копия может быть упакована и просто в пакет.
- На упаковке оригинала есть голограмма, а на реплике нет.
- Отличие в названиях бренда: оригинал — POP MART, рекаст — всё что угодно, например bob MART.
- Копия зачастую менее приятная на ощупь.
- Оригинал имеет внутри проволочный каркас для гибкости.
- Реплика может быть меньше оригинала.