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Регион
5 мая, 10:53

ФАС приняла решение по покупке «Магнитом» «Азбуки вкуса»

ФАС согласовала сделку по приобретению «Магнитом» доли в «Азбуке вкуса»

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила запрос структуры, представляющей интересы ретейлера «Магнит», на приобретение доли в уставном капитале компании «Городской супермаркет», которая управляет сетью магазинов «Азбука вкуса». Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«ФАС России согласовала ходатайство АО «Тандер» о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» (сеть «Азбука вкуса»)», — сказали в антимонопольной службе.

В ФАС подчеркнули, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продуктами питания по итогам 2024 года не превышает 25% ни в одном из регионов, где расположены приобретаемые торговые объекты. Таким образом, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на указанном рынке.

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Ранее сообщалось, что ретейлер «Магнит» договорился о покупке контрольного пакета в бизнесе сети «Азбука вкуса». Сделка будет включать магазины в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, которые обслуживают эти регионы и три распределительных центра. Стоимость сделки оценивается в 30–35 млрд рублей.

Наталья Афонина
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