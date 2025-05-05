Игры со временем: Учёные нашли лазейки в ткани мироздания

Вопреки устоявшимся представлениям о парадоксах, связанных с путешествиями во времени, исследователи из Университета Квинсленда утверждают, что такие перемещения теоретически возможны без нарушения логической целостности вселенной.

Их выводы базируются на принципе детерминизма, где прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны. Любая попытка изменить ход событий при возвращении в прошлое, согласно этой теории, уже является частью истории и не может её нарушить.

В то же время физик Барак Шошани из Института теоретической физики в Ватерлоо предлагает альтернативный взгляд, допуская возможность перемещения во времени с попаданием в параллельные линии. Эта концепция, представленная в журнале SciPost Physics Lecture Notes, открывает новые перспективы для понимания временных парадоксов.