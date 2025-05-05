Игры со временем: Учёные нашли лазейки в ткани мироздания
Учёные выяснили, что путешествия во времени возможны и не вызывают парадоксов
Путешествия во времени. © freepik/jcomp
Вопреки устоявшимся представлениям о парадоксах, связанных с путешествиями во времени, исследователи из Университета Квинсленда утверждают, что такие перемещения теоретически возможны без нарушения логической целостности вселенной.
Их выводы базируются на принципе детерминизма, где прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны. Любая попытка изменить ход событий при возвращении в прошлое, согласно этой теории, уже является частью истории и не может её нарушить.
В то же время физик Барак Шошани из Института теоретической физики в Ватерлоо предлагает альтернативный взгляд, допуская возможность перемещения во времени с попаданием в параллельные линии. Эта концепция, представленная в журнале SciPost Physics Lecture Notes, открывает новые перспективы для понимания временных парадоксов.
Идея о неизменности прошлого находит поддержку в принципе самосогласованности, предложенном космологом Игорем Новиковым. Согласно этой теории, путешественник во времени не может изменить уже произошедшие события. Хотя современные технологии пока не позволяют осуществить путешествия во времени, учёные продолжают изучать теоретические модели, включая интерпретации квантовой механики, допускающие существование параллельных миров, чтобы понять, насколько эти идеи совместимы друг с другом.
В прошлом Life.ru уже затрагивал вопрос о том, какие опасности таят в себе путешествия во времени и почему изобретение студента Шурика из советского «Ивана Васильевича» могло бы стать орудием апокалипсиса. В фильме машина времени стирает стену и отправляет людей в прошлое. В реальной жизни такие действия требуют невероятной точности. Малейшая ошибка может привести к тому, что объект сольётся с пространством, создав ужасающий гибрид.