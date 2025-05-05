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Регион
5 мая, 11:49

Трое полицейских погибли в результате стрельбы в Махачкале, ранена девочка

Место стрельбы в Махачкале. Фото © Telegram/Дагестан 24/7

Место стрельбы в Махачкале. Фото © Telegram/Дагестан 24/7

Трое полицейских погибли в результате стрельбы в Махачкале, сообщает SHOT. Один из нападавших убит ответным огнём.

Место стрельбы в Махачкале. Фото © Telegram/Дагестан 24/7

Также ранения в результате перестрелки получила 12-летняя девочка.

Момент перестрелки с полицейскими в Махачкале попал на видео
Момент перестрелки с полицейскими в Махачкале попал на видео

Напомним, нападение на пост ДПС произошло в Махачкале днём 5 мая. По словам очевидцев, нападавшие скрылись на служебной машине. Объявлен план «Перехват».

Александра Вишнякова
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