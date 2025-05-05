Трое полицейских погибли в результате стрельбы в Махачкале, ранена девочка
Место стрельбы в Махачкале. Фото © Telegram/Дагестан 24/7
Трое полицейских погибли в результате стрельбы в Махачкале, сообщает SHOT. Один из нападавших убит ответным огнём.
Место стрельбы в Махачкале. Фото © Telegram/Дагестан 24/7
Также ранения в результате перестрелки получила 12-летняя девочка.
Напомним, нападение на пост ДПС произошло в Махачкале днём 5 мая. По словам очевидцев, нападавшие скрылись на служебной машине. Объявлен план «Перехват».