День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 13:39

«Идеальных людей нет»: Лепс рассказал о многолетней дружбе со Стасом Михайловым

Певец Лепс: Со Стасом Михайловым меня связывает многолетняя дружба

Григорий Лепс и Стас Михайлов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps, stas_mihailoff

Григорий Лепс и Стас Михайлов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps, stas_mihailoff

Певец Григорий Лепс рассказал, что уже на протяжении многих лет дружит с коллегой по сцене Стасом Михайловым. По словам артиста, он довольно близок с музыкантом как в рабочем плане, так и в обычной жизни.

Григорий Лепс рассказал о дружбе со Стасом Михайловым. Видео © Пятый канал

«Мы много лет знакомы. Мы из одного города. Очень хорошие человеческие отношения, музыкальная дружба», — подчеркнул артист в беседе с Пятым каналом.

Лепс добавил, что Михайлов привлекает женщин благодаря некоторым качествам, однако не стал уточнять, каким именно. Певец отметил, что доволен успехами своего друга. По его словам, Михайлов имеет что-то внутри, что всегда завораживает. Также артист признался, что его коллеге не нужно меняться, так как тот имеет отличный характер. Если остальных не устраивают аспекты личности Михайлова, стоит помнить — идеальных людей не бывает.

«По-моему, у него всё нормально. Может быть, неидеально. Идеальных людей не существует, идеальных нарядов не существует, идеальных причёсок тоже не существует, как и идеального лица. Разве что на полотнах Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти», — подытожил Лепс.

«Игрушек не так много было»: Стас Михайлов рассказал о подарке мечты
«Игрушек не так много было»: Стас Михайлов рассказал о подарке мечты

А ранее певица Seville призвала поучиться мужской харизме и маскулинности у Стаса Михайлова. По словам исполнительницы, магнетизм артиста ощущают не только женщины, но и зрители всех возрастов.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • Стас Михайлов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar