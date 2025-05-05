«Идеальных людей нет»: Лепс рассказал о многолетней дружбе со Стасом Михайловым

Певец Григорий Лепс рассказал, что уже на протяжении многих лет дружит с коллегой по сцене Стасом Михайловым. По словам артиста, он довольно близок с музыкантом как в рабочем плане, так и в обычной жизни.

Григорий Лепс рассказал о дружбе со Стасом Михайловым. Видео © Пятый канал

«Мы много лет знакомы. Мы из одного города. Очень хорошие человеческие отношения, музыкальная дружба», — подчеркнул артист в беседе с Пятым каналом.

Лепс добавил, что Михайлов привлекает женщин благодаря некоторым качествам, однако не стал уточнять, каким именно. Певец отметил, что доволен успехами своего друга. По его словам, Михайлов имеет что-то внутри, что всегда завораживает. Также артист признался, что его коллеге не нужно меняться, так как тот имеет отличный характер. Если остальных не устраивают аспекты личности Михайлова, стоит помнить — идеальных людей не бывает.

«По-моему, у него всё нормально. Может быть, неидеально. Идеальных людей не существует, идеальных нарядов не существует, идеальных причёсок тоже не существует, как и идеального лица. Разве что на полотнах Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти», — подытожил Лепс.