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12 мая, 05:16

Исинбаева забила на оплату коммуналки в московских квартирах и накопила крупный долг

SHOT: Долг Елены Исинбаевой перед налоговой вырос до 1,6 млн рублей

Елена Исинбаева. Обложка © VK / Олимпийский комитет России

Елена Исинбаева. Обложка © VK / Олимпийский комитет России

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева накопила более 400 тысяч рублей долгов по коммунальным платежам. Она уже второй год не оплачивает счета за квартиры в Москве, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сумма задолженности за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице составляет 336 тысяч рублей. Долг за другую квартиру в ЖК «Акватория», которую спортсменка приобрела вскоре после своего отъезда из России, равен 65 243 рубля.

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К тому же, Исинбаева должна налоговой службе. За последнюю неделю её долг вырос на 500 тысяч рублей. Теперь общая сумма долга перед ФНС составляет 1 672 158,72 рубля.

Как сообщал Life.ru, Елена Исинбаева, проживая за границей, купила элитное жильё в Москве. Рыночная стоимость квартиры в «Акватории» оценивается примерно в 76 миллионов рублей.

Лия Мурадьян
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