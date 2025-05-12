Исинбаева забила на оплату коммуналки в московских квартирах и накопила крупный долг
SHOT: Долг Елены Исинбаевой перед налоговой вырос до 1,6 млн рублей
Елена Исинбаева. Обложка © VK / Олимпийский комитет России
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева накопила более 400 тысяч рублей долгов по коммунальным платежам. Она уже второй год не оплачивает счета за квартиры в Москве, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, сумма задолженности за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице составляет 336 тысяч рублей. Долг за другую квартиру в ЖК «Акватория», которую спортсменка приобрела вскоре после своего отъезда из России, равен 65 243 рубля.
К тому же, Исинбаева должна налоговой службе. За последнюю неделю её долг вырос на 500 тысяч рублей. Теперь общая сумма долга перед ФНС составляет 1 672 158,72 рубля.
Как сообщал Life.ru, Елена Исинбаева, проживая за границей, купила элитное жильё в Москве. Рыночная стоимость квартиры в «Акватории» оценивается примерно в 76 миллионов рублей.