Исинбаева забила на оплату коммуналки в московских квартирах и накопила крупный долг

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева накопила более 400 тысяч рублей долгов по коммунальным платежам. Она уже второй год не оплачивает счета за квартиры в Москве, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сумма задолженности за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице составляет 336 тысяч рублей. Долг за другую квартиру в ЖК «Акватория», которую спортсменка приобрела вскоре после своего отъезда из России, равен 65 243 рубля.