Спасатели вытащили из реки пожилого экстремала, прыгнувшего с моста в центре Москвы

В центре Москвы мужчина совершил прыжок с Большого Москворецкого моста в Москву-реку. Спасатели оперативно вытащили его из воды и передали сотрудникам полиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас полиция устанавливает личность мужчины и выясняет все обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, предполагаемым прыгуном с моста мог быть 68-летний пенсионер.