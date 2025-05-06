Спасатели вытащили из реки пожилого экстремала, прыгнувшего с моста в центре Москвы
РИАН: Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки и передали правоохранителям
Москва-река. Обложка © Life.ru
В центре Москвы мужчина совершил прыжок с Большого Москворецкого моста в Москву-реку. Спасатели оперативно вытащили его из воды и передали сотрудникам полиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сейчас полиция устанавливает личность мужчины и выясняет все обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, предполагаемым прыгуном с моста мог быть 68-летний пенсионер.
Ранее сообщалось, что россиянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, забрался на опору Крымского моста и прыгнул в Москва-реку. Находившиеся неподалеку спасатели заметили тонущего, оперативно добрались до него на катере и извлекли из воды.