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6 мая, 08:50

ФСБ задержала мужчину, призывавшего к уничтожению Крымского моста

ФСБ задержала мужчину, призывавшего к уничтожению Крымского моста. Обложка © ЦОС ФСБ

ФСБ задержала мужчину, призывавшего к уничтожению Крымского моста. Обложка © ЦОС ФСБ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 52-летнего безработного жителя посёлка Советский, который в Telegram-чатах призывал к разрушению Крымского моста, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСБ задержала мужчину, призывавшего к уничтожению Крымского моста. Обложка © ЦОС ФСБ

По данным следствия, мужчина активно участвовал в украинских онлайн-сообществах, где публиковались антироссийские материалы, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ и разжигание русофобии. В одном из таких чатов он оставил сообщения с призывами к уничтожению стратегического объекта.

В отношении задержанного открыто уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца. Мужчине грозит наказание вплоть до семи лет тюрьмы.

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Оксана Попова
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