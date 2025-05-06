В Крыму сотрудники ФСБ задержали 52-летнего безработного жителя посёлка Советский, который в Telegram-чатах призывал к разрушению Крымского моста, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСБ задержала мужчину, призывавшего к уничтожению Крымского моста. Обложка © ЦОС ФСБ

По данным следствия, мужчина активно участвовал в украинских онлайн-сообществах, где публиковались антироссийские материалы, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ и разжигание русофобии. В одном из таких чатов он оставил сообщения с призывами к уничтожению стратегического объекта.

В отношении задержанного открыто уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца. Мужчине грозит наказание вплоть до семи лет тюрьмы.