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6 мая, 10:42

В Петербурге двое мужчин напали на продавца с ножом из-за бутылки водки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

В Санкт-Петербурге на Новочеркасском проспекте произошло разбойное нападение на магазин. Как сообщает 78.ru, двое неизвестных, угрожая ножом продавцу, украли бутылку водки и скрылись в направлении Заневской площади.

Двое подозреваемых. Фото © 78.ru

Двое подозреваемых. Фото © 78.ru

Позже полиция задержала подозреваемых. Ими оказались 27-летний мужчина, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, и 28-летний уроженец Оренбургской области, имеющий судимость за незаконный оборот наркотических веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Оба задержанных были опознаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Иркутске 32-летний местный житель похитил из продуктового магазина 47 плиток шоколада. Украденные сладости он не съел, а продал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Свою вину он полностью признал.

Александра Мышляева
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