В Петербурге двое мужчин напали на продавца с ножом из-за бутылки водки

В Санкт-Петербурге на Новочеркасском проспекте произошло разбойное нападение на магазин. Как сообщает 78.ru, двое неизвестных, угрожая ножом продавцу, украли бутылку водки и скрылись в направлении Заневской площади.

Двое подозреваемых. Фото © 78.ru

Позже полиция задержала подозреваемых. Ими оказались 27-летний мужчина, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, и 28-летний уроженец Оренбургской области, имеющий судимость за незаконный оборот наркотических веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Оба задержанных были опознаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.