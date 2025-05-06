«Под знаменем нацизма»: В МИД напомнили о важных дипломатических уроках ВОВ
Лавров: Фактически вся Европа ведёт войну с РФ под знаменем нацизма
Здание МИД России. Обложка © Life.ru
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что большинство европейских государств развязали войну против России. По его словам, эти страны, по сути, вновь сплотились под нацистской идеологией и противостоят Москве.
«Сейчас против нас тоже сплотились под знаменем нацизма, причём в буквальном смысле этого слова, поддерживая откровенно расистский, антироссийский режим Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах», — отметил он во время церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД.
Лавров также подчеркнул, что в настоящее время крайне важно не просто «хранить память о героях Великой Отечественной, Второй мировой войны», но и не забывать важные уроки и дипломатический опыт тех лет.
Ранее стало известно, что российская сторона выражает сомнения по поводу заявлений Киева относительно их предполагаемой готовности соблюдать 30-дневный режим прекращения огня, о котором ранее упоминал Владимир Зеленский. В МИД отметили, что цена доверия Киеву может быть слишком высока.