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Регион
6 мая, 11:28

«Под знаменем нацизма»: В МИД напомнили о важных дипломатических уроках ВОВ

Лавров: Фактически вся Европа ведёт войну с РФ под знаменем нацизма

Здание МИД России. Обложка © Life.ru

Здание МИД России. Обложка © Life.ru

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что большинство европейских государств развязали войну против России. По его словам, эти страны, по сути, вновь сплотились под нацистской идеологией и противостоят Москве.

«Сейчас против нас тоже сплотились под знаменем нацизма, причём в буквальном смысле этого слова, поддерживая откровенно расистский, антироссийский режим Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах», — отметил он во время церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД.

Лавров также подчеркнул, что в настоящее время крайне важно не просто «хранить память о героях Великой Отечественной, Второй мировой войны», но и не забывать важные уроки и дипломатический опыт тех лет.

Лавров: Украина и Европа требуют прекратить огонь из-за поражения Киева
Лавров: Украина и Европа требуют прекратить огонь из-за поражения Киева

Ранее стало известно, что российская сторона выражает сомнения по поводу заявлений Киева относительно их предполагаемой готовности соблюдать 30-дневный режим прекращения огня, о котором ранее упоминал Владимир Зеленский. В МИД отметили, что цена доверия Киеву может быть слишком высока.

Ольга Сливченко
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