«Невозможно понять»: Большунов-старший рассказал о реакции сына на новость о разрушенном ВСУ доме
Большунов-старший рассказал о реакции сына на новость о разрушенном ВСУ доме
Лыжник Александр Большунов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Отец лыжника Александра Большунова Александр Большунов-старший рассказал о реакции сына на новость об их доме, который разрушили ВСУ. После этого трагического события спортсмен мало с кем связывался и перестал отвечать на звонки.
«Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми? Я не буду говорить те слова, которые вертятся на языке. <...> Мы даже не разговариваем на темы помощи или чего-то такого. Если помощь понадобится, она будет оказана немедленно без лишних слов», — цитирует Большунова-старшего «Чемпионат.com».
Ранее стало известно, что родовое гнездо семьи Большуновых было уничтожено прямым попаданием боеприпаса. К счастью, родители спортсмена не пострадали физически, однако, как сообщил отец Александра, случившееся стало для них тяжёлым моральным ударом.