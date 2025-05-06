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6 мая, 11:40

«Невозможно понять»: Большунов-старший рассказал о реакции сына на новость о разрушенном ВСУ доме

Большунов-старший рассказал о реакции сына на новость о разрушенном ВСУ доме

Лыжник Александр Большунов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Лыжник Александр Большунов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Отец лыжника Александра Большунова Александр Большунов-старший рассказал о реакции сына на новость об их доме, который разрушили ВСУ. После этого трагического события спортсмен мало с кем связывался и перестал отвечать на звонки.

«Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми? Я не буду говорить те слова, которые вертятся на языке. <...> Мы даже не разговариваем на темы помощи или чего-то такого. Если помощь понадобится, она будет оказана немедленно без лишних слов», — цитирует Большунова-старшего «Чемпионат.com».

Ранее стало известно, что родовое гнездо семьи Большуновых было уничтожено прямым попаданием боеприпаса. К счастью, родители спортсмена не пострадали физически, однако, как сообщил отец Александра, случившееся стало для них тяжёлым моральным ударом.

«Жуткая трагедия»: Вяльбе рассказала о ситуации с домом семьи Большунова, разрушенным ВСУ
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Полина Никифорова
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