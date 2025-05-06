«Невозможно понять»: Большунов-старший рассказал о реакции сына на новость о разрушенном ВСУ доме

Отец лыжника Александра Большунова Александр Большунов-старший рассказал о реакции сына на новость об их доме, который разрушили ВСУ. После этого трагического события спортсмен мало с кем связывался и перестал отвечать на звонки.

«Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми? Я не буду говорить те слова, которые вертятся на языке. <...> Мы даже не разговариваем на темы помощи или чего-то такого. Если помощь понадобится, она будет оказана немедленно без лишних слов», — цитирует Большунова-старшего «Чемпионат.com».