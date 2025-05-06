В России предложили ввести льготы труженикам тыла и детям войны
В Госдуму внесут проект о дополнительных выплатах труженикам тыла и детям войны
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Фракция «Справедливая Россия — За правду» подготовила законопроект о дополнительных мерах социальной защиты для тружеников тыла и граждан, которые были несовершеннолетними в годы Великой Отечественной войны. Как стало известно 360.ru, инициатива уже направлена в Госдуму.
Согласно документу, разработанному при участии лидера партии Сергея Миронова, предлагается ввести ежемесячные федеральные выплаты:
- 1000 рублей — для «детей войны» (лиц, не достигших 18 лет к 9 мая 1945 года);
- 3841 рубль — для тружеников тыла (работавших в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1945 года). Эта сумма приравнивается к выплатам для участников боевых действий.
Дополнительно фракция предлагает компенсировать 25% расходов на ЖКХ за счёт региональных бюджетов для обеих категорий льготников. Новые меры поддержки будут действовать независимо от других получаемых пособий.
Ранее Life.ru сообщал, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне государством предусмотрены единовременные выплаты для отдельных категорий граждан. Такую сумму получат ветераны войны, инвалиды, вдовы погибших участников, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда».