В России предложили ввести льготы труженикам тыла и детям войны

Фракция «Справедливая Россия — За правду» подготовила законопроект о дополнительных мерах социальной защиты для тружеников тыла и граждан, которые были несовершеннолетними в годы Великой Отечественной войны. Как стало известно 360.ru, инициатива уже направлена в Госдуму.

Согласно документу, разработанному при участии лидера партии Сергея Миронова, предлагается ввести ежемесячные федеральные выплаты:

1000 рублей — для «детей войны» (лиц, не достигших 18 лет к 9 мая 1945 года);

— для «детей войны» (лиц, не достигших 18 лет к 9 мая 1945 года); 3841 рубль — для тружеников тыла (работавших в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1945 года). Эта сумма приравнивается к выплатам для участников боевых действий.

Дополнительно фракция предлагает компенсировать 25% расходов на ЖКХ за счёт региональных бюджетов для обеих категорий льготников. Новые меры поддержки будут действовать независимо от других получаемых пособий.