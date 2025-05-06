В Липецке врачи спасли 82-летнего пенсионера, удалив из его горла метровую арматуру

В Липецке 82-летний садовод едва не погиб, получив страшную травму. Во время работы на участке он случайно упал на металлический штырь, который пронзил его шею. Метровая арматура, пробив челюсть, прошла в опасной близости от сонной артерии, но, к счастью, не задела её.

Благодаря оперативным действиям спасателей липчанин был быстро доставлен в больницу. Там хирурги областной клинической больницы провели сложнейшую операцию по извлечению метрового металлического прута из его горла. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Липецкой области, операция длилась полтора часа и прошла успешно.

Состояние пациента сейчас стабильное. Он в реанимации, и его готовят к переводу в отделение челюстно-лицевой хирургии.