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6 мая, 11:47

В Липецке врачи спасли 82-летнего пенсионера, удалив из его горла метровую арматуру

Липецкие врачи спасли пенсионера, который напоролся горлом на металлический штырь

Момент операции и рентгеновский снимок. Обложка © Telegram / Минздрав Липецкой области

Момент операции и рентгеновский снимок. Обложка © Telegram / Минздрав Липецкой области

В Липецке 82-летний садовод едва не погиб, получив страшную травму. Во время работы на участке он случайно упал на металлический штырь, который пронзил его шею. Метровая арматура, пробив челюсть, прошла в опасной близости от сонной артерии, но, к счастью, не задела её.

Благодаря оперативным действиям спасателей липчанин был быстро доставлен в больницу. Там хирурги областной клинической больницы провели сложнейшую операцию по извлечению метрового металлического прута из его горла. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Липецкой области, операция длилась полтора часа и прошла успешно.

Состояние пациента сейчас стабильное. Он в реанимации, и его готовят к переводу в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске врачи спасли женщину, которая на протяжении пяти лет страдала от осложнений после травмы позвоночника. Жизнь пациентки значительно ухудшилась из-за выпадения прямой кишки. Однако медикам удалось справиться с патологией.

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Наталья Демьянова
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