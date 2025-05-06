По всей стране мобильный интернет для дачников и туристов стал быстрее Перед майскими праздниками мобильный оператор завершил подготовку сети к летнему сезону. Инженеры модернизировали инфраструктуру в дачных и туристических локациях сразу 36 регионов России. 6 мая, 15:02 В регионах выросла скорость мобильного интернета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irene Castro Moreno

Работы затронули более 1,5 тысячи базовых станций, которые обеспечивают связью сотни СНТ по всей стране. Помимо дач, специалисты усовершенствовали действующее и построили новое телеком-оборудование в туристических локациях: у баз отдыха рядом с горным парком «Рускеала» и на берегу Волги в Конаково, на набережной Листвянки на Байкале, трассе «Чегет» в Приэльбрусье, Куршской косе в Калининградской области и Бугазской косе в Краснодарском крае. Кроме того, модернизированные станции уже работают во Владивостоке, Новороссийске, Махачкале, Сочи, Анапе и других крупных туристических кластерах.

В результате масштабной подготовки сети к летнему сезону скорость мобильного интернета в зоне работ выросла в среднем на 20%: так, на Дальнем Востоке, Урале, Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе прирост составил 24%, в Поволжье и Центральной России — около 17%. Такова статистика МегаФона.

Оператору удалось достичь этого не только за счёт строительства новых базовых станций. Для увеличения пропускной способности сети инженеры прокладывали оптоволоконные линии, проводили рефарминг и интегрировали технологию MIMO, передающую данные по параллельным каналам связи. Кроме того, связисты расширяли на базовых станциях спектр диапазонов и разделяли зоны покрытия на сектора.

Авторы Валерия Мишина