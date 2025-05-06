«Оружие геноцида»: В российском регионе запретят продажу вейпов после введения «сухого закона»

На территории Вологодской области, где ранее был введён запрет на реализацию алкогольной продукции, планируется новое ужесточение мер продажи вредящей здоровью продукции. На этот раз власти региона планируют наложить запрет на продажу курительных смесей, вейпов, никотинсодержащей продукции, а также аромаингаляторов.

Согласно заявлению губернатора Георгия Филимонова, принцип контроля за исполнением запрета будет схож с проверками алкомаркетов: каждый магазин будет проходить отдельную инспекцию на наличие нарушений.

«Это, так же как и алкоголь, является оружием геноцида против людей, в первую очередь молодых», — подчеркнул он в беседе с РБК.

В качестве примера губернатор привёл закон Госдумы, повысивший штрафы за продажу смесей для курения детям. Он сообщил, что данный закон также наделил регионы полномочиями по ограничению времени, условий и мест продажи табака и вейпов, включая право на их полный запрет. В ситуации с «парилками» нужен именно запрет, так как ограничительные меры результата не дадут.