Ревнивый и кровожадный индус откусил нос своей жене и съел его

В Индии мужчина из ревности напал ночью на свою жену. Он откусил женщине нос, а затем начал кусать пальцы. На подмогу к дочери прибежала свекровь, которую индус начал избивать. Однако женщинам удалось покинуть дом и обратиться в полицию. Об этом сообщает ETV Bharat.

По словам пострадавшей женщины, муж всегда считал её красивой. Особенно часто он осыпал комплементами её нос, который в шутку грозился съесть. Однако шутка вышла из-под контроля и мужчина напал на женщину ночью, пока та спала. Индуска утверждает, что он ещё грозился облить её лицо кислотой, так как считал его слишком красивым.

«Мой муж иногда выпивал и хвалил моё лицо и нос. Он говорил, что откусит мне нос и съест его. Именно это он и сделал в пятницу вечером. Поскольку у меня красивое лицо, муж также угрожал облить меня кислотой», — рассказала пострадавшая.