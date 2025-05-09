Красные соколы против «золотых мальчиков Геринга»: Как советские лётчики молотили асов люфтваффе Почти три года немецкая авиация господствовала на Восточном фронте. Сбросить противника с неба удалось лишь после Курской битвы, но и задолго до неё советские лётчики поражали цвет вражеских воздушных сил. Подробнее — в материале Life.ru. 8 мая, 21:15 Советские штурмовики Ил-2 во время Второй мировой войны. Обложка © ТАСС / Марк Редькин

Кто приземлил «золотого мальчика»

Немецкий лётчик Хайнц Шмидт, который к 1943 году сбил 173 советских самолёта, не только получил награды, но и заслужил личную встречу с шефом люфтваффе Германом Герингом. 22-летний пилот сбивал по одному самолёту каждые два боевых вылета и был негласным талисманом авиачастей на передовой. «Золотой мальчик» отличался звериной жестокостью — в своём юном возрасте Шмидт был уверен, что воюет не против людей, а против живых существ, которые «занимают территорию Германии».

Хайнц Шмидт. Фото © Wikipedia

В подобном ключе рассуждали многие немецкие асы — их держали на коктейле из дезинформации и пропаганды отдела Йозефа Геббельса, а всю информацию о реальном положении дел и преступлениях Третьего рейха выжившие узнали лишь в конце войны.

Неизвестно, сколько бы ещё бед причинил Шмидт нашим лётчикам, но в его судьбу утром 5 сентября 1943-го вмешался советский Ла-5 под управлением Николая Варчука.

Изначально Варчук и старший лейтенант Фёдор Бровченко, его ведомый, вылетали на обычное патрулирование. Но в районе Зенькова – Большой Павловки лётчики заметили огромное чёрное пятно: в небе прямо на позиции армии шло 40 бомбардировщиков Ju-87. Прикрывали пикировщиков лучшие немецкие истребители — не менее десятка «мессеров». Варчук и Бровченко мощным рывком с фланга врезали свои Ла-5 в звено люфтваффе и первым же заходом разнесли пять самолётов. Сразу после первой атаки их заметил эскорт, и встреча советских асов с немецкими превратилась в настоящую мясорубку.

Советский лётчик Николай Варчук. Фото © Wikipedia

Ведомый Варчука потерялся позади и оставил командира. Ситуация была патовой: Варчуку предстояло разобраться сразу с тремя истребителями, хотя лётчик прекрасно понимал, что такая схватка — билет на тот свет. После того как полковник разбил клин бомбардировщиков и заставил немцев повернуть, по нему открыли огонь два Bf.109 — это были сам Шмидт и его ведомый, подоспевшие на подмогу своим сослуживцам.

В секунду положение Варчука изменилось — из охотника он превратился в добычу. Но, сбросив скорость и отвернув машину в сторону, он оказался за спиной у асов люфтваффе. Первой очередью из пушки у «мессера» ведомого оторвало хвостовое оперение, и он вышел из боя. Первая же встречная атака стала для Шмидта последней: очередь из пушки Ла-5 разнесла остекление кабины. После этого «мессер» завалился набок и спикировал прямо в землю. От удара машина взорвалась.

Кто уничтожил немецкого «терминатора»

Отто Киттель значился четвёртым в списке самых результативных лётчиков люфтваффе. На его счету 267 сбитых бортов и один из самых быстрых самолётов в истории войны — подготовленный для скоростных схваток на большой высоте «Фокке-Вульф 190». Однако сверхбыстрая машина едва не стала могилой для немецкого аса уже в 1943 году: после встречи с советскими «аэрокобрами» под Великим Новгородом истребитель Киттеля был сбит, а сам он едва не попал в плен. Этот бой надолго запомнился не только лётчику, но и его командованию — после возвращения в штаб Киттеля отозвали на родину и назначили инструктором. Однако в начале 1944 года он потребовал, чтобы его вернули на фронт, и эту просьбу выполнили.

Отто Киттель. Фото © Wikipedia

Истребительная группа Киттеля прикрывала бегство немцев с севера и северо-запада СССР, но в сентябре 1944 года началась Прибалтийская наступательная операция, а ещё через месяц Киттель и его товарищи оказались в Курляндском котле вместе с полумиллионной группировкой. Отбиваться от наступающих войск было всё сложнее, и в мае 1945-го штурмовики Ил-2, вышедшие на «охоту» под прикрытием тумана, добрались до Киттеля и его ведомого. Неопытный помощник немецкого аса был обстрелян, но не погиб и почти сразу вышел из боя. «Фоккер» Киттеля накрыл огнём лейтенант Вадим Комендат: двумя очередями сверху его Ил-2 изрешетил самолёт врага, и тот почти сразу врезался в гору.

Где нашёл гибель Доктор Смерть

По мере продвижения Красной армии к Берлину люфтваффе начало терять всё больше лётчиков-асов. Советские ВВС терзали немецкую авиацию днём и ночью — на звено бомбардировщиков набрасывались вдвоём и даже в одиночку, в том числе тогда, когда шансов на победу не было совсем. Одним из последних уничтожили Антона Хафнера по прозвищу Доктор Смерть. К 1944 году на его счету было 204 воздушные победы, но встреча с советскими Ла-9 в 796-м воздушном бою стала для Доктора Смерть последней.

Антон Хафнер. Фото © Wikipedia

Помимо Шмидта, Киттеля и Хафнера уже к середине 1944 года советские лётчики похоронили всю «золотую десятку» немецких асов. Рудольф Митиг, Бертольд Кортс, Ганс Даммерс, Альбин Вольф, Хорст Адемайт, Макс Штоц, Леопольд Штейнбатц, Генрих Хёфемейер, Антон Дёбеле и Рудольф Реш навсегда остались лежать в советской земле. При этом большую часть из немецкого списка суперлётчиков (всего в нём более 50 фамилий) уничтожили ещё до конца 1943 года — активная фаза охоты за немецкой авиацией у воспрянувших духом ВВС РККА началась сразу после победы в Курской битве.

Весь цвет люфтваффе был буквально стёрт в порошок, и после того, как Красная армия перешла границу Германии, от вражеских лётчиков остались только мемориальные доски и наградные листы в штабах фронтов. Немецких асов советская истребительная авиация выкашивала планомерно и методично — каждая элитная эскадра истребителей люфтваффе, воевавшая на Восточном фронте, лишилась своих командиров и их заместителей. Под занавес войны от погибших «терминаторов» открестился их босс Геринг. Он заявил, что лётчики гибнут «от подлости и трусости, а не от советских пуль».

Авторы Екатерина Субботина