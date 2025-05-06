В Британии впервые за 400 лет увидели «таинственного» дикого зверька

В Великобритании в Уэльсе заметили дикого бобра. Зверька впервые за 400 лет обнаружил натуралист Иоло Уильямс, сообщает «Би-би-си».

«Таинственный дикий бобёр был замечен на реке в Уэльсе», — передаёт телекомпания.

В Лондоне эти животные исчезли около 400 лет назад после массовой охоты на них. Бобры ценились за мясо, мех и ароматическое вещество, известное как бобровая струя. Последними, кто видел животных в Уэльсе, были валлийские принцы, которые охотились на них. Сейчас количество животных постепенно увеличивается.

«Я видел невероятную дикую природу в Уэльсе, удивительные вещи, но это момент стоит на первом месте, не просто среди лучших, а среди самых-самых лучших», — поделился натуралист Уильямс.