В Британии впервые за 400 лет увидели «таинственного» дикого зверька
BBC: В Британии впервые за 400 лет обнаружили дикого бобра
Бобёр. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
В Великобритании в Уэльсе заметили дикого бобра. Зверька впервые за 400 лет обнаружил натуралист Иоло Уильямс, сообщает «Би-би-си».
«Таинственный дикий бобёр был замечен на реке в Уэльсе», — передаёт телекомпания.
В Лондоне эти животные исчезли около 400 лет назад после массовой охоты на них. Бобры ценились за мясо, мех и ароматическое вещество, известное как бобровая струя. Последними, кто видел животных в Уэльсе, были валлийские принцы, которые охотились на них. Сейчас количество животных постепенно увеличивается.
«Я видел невероятную дикую природу в Уэльсе, удивительные вещи, но это момент стоит на первом месте, не просто среди лучших, а среди самых-самых лучших», — поделился натуралист Уильямс.
В России же бобры не прочь проверить качество дорог. На Алтае животное внезапно появилось перед машиной, что было запечатлено на камеру очевидцем. Бобру дали кличку Тимофей. Это далеко не первый раз, когда жители РФ сталкиваются с бобрами, причём в самых неожиданных местах.