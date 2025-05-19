Особняки за помощь ВСУ: Сколько зарабатывают Наталия Арно, Владимир Кара-Мурза и другие «офисные боевики» Михаила Ходорковского Пока рядовые релоканты возвращаются на родину, поняв, что на Западе их никто не ждёт, беглые олигархи платят своим особо отличившимся сотрудникам сотни тысяч, чтобы те продолжали бороться с Россией. Как живёт обслуга Михаила Ходорковского*? 18 мая, 21:15 Михаил Ходорковский*, Наталия Арно, Владимир Кара-Мурза*, Дмитрий Валуев. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / OLIVIER HOSLET, EPA, © Wikipedia / A.Savin, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryvaluev

Как структуры Ходорковского* отчитались перед налоговой США

В начале этого года американский регулятор опубликовал финансовую отчётность некоммерческих организаций, освобождённых от налогов в США за 2023 год (скорость обнародования подобных документов там значительно отстаёт от России). Оказалось, на происходящем в Незалежной беглые оппозиционеры зарабатывают сотни тысяч долларов, которые достаются им благодаря грантам американского правительства и сбору донатов.

В топе самых обеспеченных политэмигрантов, прежде всего, люди, напрямую связанные со структурами беглого олигарха Михаила Ходорковского*, который в Штатах сумел создать развитую сеть различных НКО, собирающих деньги на ВСУ и режим Владимира Зеленского.

Согласно отчёту, бюджет одной из крупнейших структур Ходорковского* в США — фонд Free Russia Foundation** — в 2023 году составил почти 5,1 млн долларов. Он практически полностью состоит из грантов американских правительственных организаций, таких как, например USAID, и совсем небольшую часть (всего несколько процентов) составляют другие пожертвования — от неуказанных источников.

За 2023 год Free Russia Foundation** заработал в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Life.ru проанализировал документ и обнаружил, что расходы на зарплаты и бонусы сотрудникам, различные представительские расходы (включая поездки) и администрирование организации составляют 11% общих трат организации. А если сюда включить 2 млн долларов, израсходованных на работу неких неуказанных подрядчиков, и такие же неуказанные «программные расходы», — она достигнет 51%.

Сколько зарабатывают менеджеры Ходорковского*

Доходы топ-менеджмента FRF** впечатляют. Солидные деньги получила президент организации бывшая россиянка Наталия Арно — почти 124 тыс. долларов. Это базовая ставка, к которой нужно приплюсовать более 10 тыс. долларов бонусов и добавить более 32 тыс. долларов, полученных от других связанных с ней организаций.

Итого: в 2023 году топ-менеджер Ходорковского* только на администрировании своих НКО заработала 166,3 тыс. долларов или 13,6 млн рублей по нынешнему курсу — т.е. более 1,1 млн рублей в месяц.

Возможно, это лишь часть доходов топ-менеджера Михаила Ходорковского*.

На Free Russia Foundation** активно зарабатывает семейство выменянного российского сидельца и вице-президента организации Владимира Кара-Мурзы*. Его супруга, Евгения Кара-Мурза, в компании сейчас числится директором международной адвокации. В 2023 году она заработала даже больше своей начальницы — 171 тыс. долларов на оказании неких консультационных услуг в качестве подрядчика FRF**.

Как подрядчик 132 тыс. долларов получила от FRF** бывший вице-президент Наталья Лунде и по 90 тыс. долларов заработали ключевые сотрудники конторы — Ольга Голованенко и Надежда Валуева.

Как Валуев организовал в США целую сеть подконтрольных НКО

Последняя — супруга Дмитрия Валуева, бывшего менеджера Free Russia Foundation**, который с начала СВО занялся раскруткой другого русофобского проекта Ходорковского* — Russian America for Democracy in Russia, признанного в России нежелательной организацией. Под видом благотворительной RADR раскинула по США целую сеть сообществ, которые по свистку выходят на уличные митинги и пикеты, а кроме этого собирают сотни тысяч долларов на поддержку ВСУ.

Разбираясь в отчётности некоторых из них, Life.ru обнаружил, что, несмотря на демонстрируемую прозрачность, эти структуры оставляют в документах большие белые пятна, маскируемые под формулировкой «ради обеспечения безопасности участников», поэтому понять, сколько на самом деле в этой системе НКО крутится денег и куда они в итоге идут, практически невозможно.

Дмитрий Валуев (слева на корточках с флажком Украины) в окружении своих подопечных из RADR в Конгрессе США. Справа на корточках сидит беглый банкир, фигурант уголовного дела и ютуб-расследования Максима Каца* о хищении денег у вкладчиков Пробизнесбанка Александр Железняк. Фото © archive

Один из самых ярких и кровавых проектов RADR можно назвать Freedom Birds for Ukraine — проект по сбору денег на дроны для ВСУ. Судя по отчётности, с начала СВО FBU собрало более 400 тысяч долларов на убийство российских солдат.

Забавно при этом, что сам Дмитрий Валуев, который только и делает, что разъезжает по Штатам, чтобы сфотографироваться в компании своих подопечных, участвует в семинарах, вебинарах, встречах с конгрессменами, делает это совершенно бесплатно — согласно отчётности RADR, на подшефной организации он не заработал ни копейки.

Как живут бойцы информационного фронта Ходорковского

Семейство Наталии Арно

Президент Фонда — 49-летняя уроженка Бурятии Наталия Арно, в девичестве — Будаева. До того как прийти к Ходорковскому*, работала в Международном республиканском институте (International Republican Institute), который возглавлял покойный сенатор США Джон Маккейн. Супруг беглой оппозиционерки — известный политтехнолог Майкл Арно в своё время работал консультантом у высокопоставленных российских чиновников, учил их американской модели демократии в Петербурге и Москве.

В своих соцсетях Наталья Арно любит прихвастнуть завораживающими видами с балкона своего дома. Окна жилья президента Free Russia Foundation** выходят на живописный лес, особенно прекрасный в снегопад. Её особняк расположен в фешенебельном районе Александрии — города в штате Вирджиния — по адресу 5274 Winter View Dr. Это под Вашингтоном — столицей США.







Адрес также фигурирует и в качестве юридического — на него зарегистрирован один из офисов FRF** и здесь же, судя по данным американских сайтов, отслеживающих распределение грантов государственных организаций, в 2020 году осваивался грант на сумму 60 тыс. долларов, целью которого, похоже, было информационное сопровождение нападок на тогда ещё работающий «Северный поток».

Район находится неподалёку от важных развязок, позволяющих быстро выезжать на ключевые трассы, но при этом и в стороне от них, чтобы сюда не долетали шум и пыль автострад. Здесь селятся богатые американцы.

На участке он занимает площадь 260 квадратных метров и, судя по фото, имеет несколько этажей. Таким образом, можно предположить, что общая площадь жилья составляет не менее 520 квадратов. Судя по документации, только общая жилая площадь составляет 420 квадратных метров. В доме 5 спален, подвал, большая столовая с камином. На местном рынке недвижимости этот объект сейчас оценивается риелторами в 1,2 миллиона долларов. Наталия Арно приобрела его в феврале 2020 года.

Уютный дом сына Арно, он расположен в тихом и чистом районе недалеко от мамы — примерно в 20 минутах езды.

В 20 минутах езды от особняка Арно в престижном районе Александрии (правда, чуть подешевле) расположен ещё один дом — её сына, 30-летнего Владимира Будаева, сооснователя и вице-президента организации «Свободная Бурятия»* (Free Buryatia Foundation*). Он живёт по адресу 177 Barrett Pl Alexandria, VA 22304 в доме общей жилой площадью 233 квадратных метра. Несколько этажей, 4 спальни, камин, подвал и гараж сейчас на рынке стоят 900 тыс. долларов. Эта недвижимость покупалась одновременно с жильём матери — в феврале того же 2020 года.

Семьи Валуевых и Кара-Мурзы*

Не стали отрываться от своего босса и Дмитрий с Надеждой Валуевы. Пара тоже купила жильё в Александрии, хотя и дом, и место заметно проще недвижимости семейства Арно. В собственности Валуевых таунхаус жилой площадью 200 квадратов, расположенный ближе к Спрингфилду, чем собственно Александрии.

Это деревянное строение 1986 года постройки без особых изысков — похоже, в нём даже нет гаража и подвала. Три спальни с камином и просторной кухней-гостинной Валуевы приобрели в июне 2021 года за 531 тысячу долларов.

Осуждённый в России на 25 лет и выменянный американцами Владимир Кара-Мурза, приехав в США, без крыши над головой не остался. Семейству принадлежит шикарный двухэтажный дом площадью под 400 квадратов по адресу Surrey House Way, Centreville.











Несмотря на то что Сентервиль находится в два с половиной раза дальше от Вашингтона, чем Александрия, тем не менее это всё та же столичная городская агломерация, где до недавнего времени старались селиться чиновники вашингтонской администрации.

В доме Кара-Мурзы* четыре спальни, два гаража, три ванные комнаты. Известно, что дом был приобретён в мае 2020 года за 775 тысяч долларов. Сейчас такой стоит более одного миллиона долларов.

* Физлицо или организация внесены в реестр иностранных агентов. ** Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.

Авторы Евгений Кузнецов