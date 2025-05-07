Стал известен первый финалист Лиги чемпионов

Миланский «Интер» одержал победу над испанской «Барселоной» со счётом 4:3 в дополнительное время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Игра прошла на поле «чёрно-синих».

Голами в составе «Интера» отметились Лаутаро Мартинес (21-я минута), Хакан Чалханоглу (45+1), Франческо Ачерби (90+3) и Давиде Фраттези (99). В составе «Барселоны» отличились Эрик Гарсия (54), Дани Ольмо (60) и Рафинья (87).

В финале «Интер» встретится с победителем пары «Пари Сен-Жермен» (Франция) и «Арсенал» (Англия). В первом матче, прошедшем в Лондоне, ПСЖ с российским вратарём Матвеем Сафоновым в составе одержал победу со счётом 1:0. Ответная игра состоится 7 мая в Париже.