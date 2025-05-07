SJ-100 с отечественными двигателями совершил десятый испытательный полет
В Комсомольске-на-Амуре завершён десятый полёт опытного образца самолёта SJ-100
В Комсомольске-на-Амуре успешно прошёл десятый испытательный полёт третьего опытного образца самолёта SJ-100, оснащённого российскими двигателями ПД-8, сообщила госкорпорация «Ростех» в своём Telegram-канале.
Запуск джета. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»
Согласно информации, полёт продолжался 3 часа 20 минут, во время которого лайнер развил скорость до 0,81 Маха и более двух часов находился на высоте 12,2 тыс. метров. Представители Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что двигатели ПД-8, разработанные Объединённой двигателестроительной корпорацией, впервые тестировались на таких высотах, скоростях и перегрузках, показав стабильную работу на всех режимах.
В ходе испытаний на максимальной высоте была проверена топливная эффективность двигателей, а на средней высоте — их функционирование в условиях нулевой перегрузки, включая режим невесомости, соответствующий программе тестов.
В «Ростехе» также сообщили, что третий SJ-100, на котором заменили около 40 импортных систем и агрегатов, приступил к испытаниям в конце апреля. Подключение этого самолёта к программе, по словам представителей госкорпорации, ускорит процесс сертификации.
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Telegram / ПАО «ОАК»