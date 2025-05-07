Россиянам пообещали выплатить миллион рублей за помощь в поимке маньяка

МВД объявило о вознаграждении в миллион рублей за информацию, которая поможет поймать серийного убийцу, действовавшего в Воронежской области, пишет kp.ru.

Злоумышленник совершал жестокие преступления в посёлке Давыдовка с 2015 по 2017 год, жертвами стали три пожилые женщины 81, 82 и 83 лет. Преступник действовал по одному сценарию, нанося смертельные удары, но ничего не похищал из домов жертв, что указывает на серийный характер убийств.

Карточка в базе Интерпола на имя Владимира Андреева. Фото © Interpol.int

Полиция не имеет данных о внешности, возрасте или поле маньяка, поэтому рассчитывает на помощь граждан, которые могли что-то заметить. Кроме того, награда распространяется на сведения о Валерии Андрееве, орском маньяке, ответственном за восемь убийств, и даниловском убийце, который с 1992 по 2011 год в Череповце лишил жизни 14 женщин.