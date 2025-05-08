Первый союзник СССР, две капитуляции, верблюд у Рейхстага и боевые куры: Необычные детали Великой Отечественной войны Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Наиболее интересные и необычные факты о пути к Победе — в материале Life.ru. 7 мая, 21:15 Акт о безоговорочной капитуляции Германия подписала, когда в СССР было уже 9 мая. Обложка © Wikipedia / Евгений Ананьевич Халдей

Первый союзник СССР

Мало кто знает, но первой страной, которая стала союзницей СССР в борьбе с нацизмом стала Тувинская Народная Республика. В то время Тува была независимым государством, в котором у власти находилась пробольшевистская Тувинская народно-революционная партия.

— Тувинский народ во главе со своей революционной партией и правительством, не щадя жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора до окончательной победы над ним, — провозглашалось в декларации ТНР, принятой 22 июня 1941 года.

В тот же день Тува объявила войну нацистской Германии, став первым союзником СССР. Британия подписала соответствующее соглашение с Советским Союзом 12 июля 1941 года.

Власти ТНР в самом начале войны предложили советскому руководству направить на фронт тувинских добровольцев, но Москва не согласилась из-за малочисленности населения республики. Тем не менее в дальнейшем тувинцы воевали в составе Красной армии, а немцы их именовали «чёрной смертью», поскольку они всегда стояли насмерть, даже при численном превосходстве противника, а также никогда не брали нацистов в плен. К тому же поначалу выглядели довольно экзотично из-за ношения национальных атрибутов и шаманских амулетов, что ещё больше пугало врага.

Тувинские добровольцы отправились воевать почти сразу. Фото © VK / Бурятия Онлайн

В 1941–1944 годах Тува поставила в Советский Союз 50 тысяч боевых коней, а также более 700 тысяч голов скота, 52 тысячи пар лыж, 10 тысяч полушубков, 19 тысяч пар рукавиц, 16 тысяч пар валенок, 67 тонн шерсти, 400 тонн мяса, ржаной, ячменной муки и топлёного масла, а также десятки тонн мёда, плодово-ягодных консервов и концентратов, рыбных изделий, тонны перевязочных бинтов, лекарств традиционной медицины, воска и смолы. Помимо того, республика передала СССР собственный золотой запас на нужды войны. Добываемое в ТНР золото также направлялось на нужды РККА.

17 августа 1944 года VII сессия Малого хурала ТНР приняла декларацию о вхождении в состав СССР и обратилась с соответствующим ходатайством к советскому руководству. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 октября 1944 года ТНР была принята в состав РСФСР.

Две капитуляции

В мае 1945 года, когда в Берлине уже находились войска Красной армии, военное руководство Германии ещё надеялось сохранить Третий рейх. Кроме того, оставшийся на хозяйстве после самоубийства Адольфа Гитлера гроссадмирал Карл Дёниц понимал, что после окончания войны неизбежно столкновение между капиталистическим Западом и социалистическим Востоком. И в возможном противостоянии, по мнению Дёница, Германия могла бы быть полезна странам Запада. Поэтому руководство рейха решило капитулировать только перед США и Великобританией, чтобы в дальнейшем присоединиться к ним в борьбе с СССР.

7 мая 1945 года в Реймсе был подписан первый акт о капитуляции Германии, но в документе не указывалось, что он является всеобъемлющим договором о капитуляции Третьего рейха и его вооружённых сил. В переговорах участвовал и представитель Ставки Верховного Главнокомандования СССР Иван Суслопаров, который поставил подпись под документом без согласования с Москвой.

В дальнейшем советское руководство выдвинуло требование о безоговорочной капитуляции Германии в качестве единственного условия завершения войны. Кроме того, Иосиф Сталин выражал недовольство тем, что акт о капитуляции был подписан на территории Франции, а не в столице главной виновницы начала войны — Германии. К тому же по состоянию на 7 мая боевые действия на советско-германском фронте всё ещё продолжались.

По настоянию Советского Союза представители стран – участниц антигитлеровской коалиции повторно собрались уже в Берлине. 9 мая 1945 года был подписан второй акт о капитуляции Германии, но на этот раз безоговорочной.

Подписание акта о капитуляции Германии во Второй мировой войне. Фото © ТАСС / Марк Редькин

«А эти что, тоже нас победили?»

Во время подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии от стран-победительниц участвовали представители не только СССР, США и Великобритании, но и Франции.

Напомним, Франция была оккупирована немцами в 1940 году. В дальнейшем в южной части страны был установлен пронацистский режим Виши под руководством маршала Анри Филиппа Петена. Но в годы войны во Франции было организовано движение Сопротивления, которое возглавил будущий президент страны Шарль де Голль. В дальнейшем Франция была включена в число стран-победительниц, хотя такой её статус вызывал споры.

Существует байка, что во время подписания акта о капитуляции фельдмаршал вермахта Вильгельм Кейтель, передавая бумаги маршалу СССР Георгию Жукову, показал на французов и иронично спросил: «А эти что, тоже нас победили?». Но документальных подтверждений данной легенды нет.

Верблюды на службе Красной армии

В состав 28-й резервной армии, воевавшей под Сталинградом, входили верблюды. Их привлекали в ряды РККА в связи с нехваткой транспорта и лошадей. Выносливые животные помогали транспортировать пушки и доставлять продовольствие. Так называемый «Верблюжий батальон», состоявший из примерно тысячи «кораблей пустыни», перенёс на значительное расстояние около двенадцати тысяч тонн различных грузов, которые потребовали бы использования примерно 134 грузовиков.

Самыми известными верблюдами эпохи Великой Отечественной войны, которые дошли с Красной армией до Берлина, стали Мишка и Машка, призванные в Астрахани в 1942 году. После Победы животные не возвратились в Советский Союз, а остались в немецком зоопарке. Сегодня в Ахтубинске можно увидеть памятник этой парочке верблюдов и сержанту, который был с ними во время службы.

Памятник верблюдам-красноармейцам поставили в Ахтубинске в 2010 году. Фото © Wikipedia / Георгий Долгопский

120-я гвардейская стрелковая дивизия, оборонявшая Сталинград, освобождавшая Орёл, Белоруссию и дошедшая до Берлина, использовала для перевозки продуктов двугорбого верблюда из Казахстана по имени Кузнечик. Животное добросовестно выполняло свои обязанности и везде следовало за военными. По легенде, после разгрома фашистов Кузнечика подвели к Рейхстагу и он плюнул на его стену.

Боевые куры

Сельский учитель Иван Кынкурогов в своём письме специальному отделу РККА предлагал принять на службу... куриц. Он утверждал, что эти птицы поддаются дрессировке, а ему самому удалось научить их выполнять команды и переносить грузы. По замыслу Кынкурогова, куры могли на фронте выполнять роль подрывников. Странная на первый взгляд инициатива не осталась без внимания руководства Красной армии. В 1934 году Народный комиссариат обороны СССР постановил рассмотреть возможность применения домашних кур в военных целях.

Боевой работе обучали даже кур. Фото © Freepik

В конечном итоге задумка сельского педагога так и осталась всего лишь идеей, поскольку выяснилось, что он несколько приврал. Кынкурогов на самом деле смог обучить домашнюю птицу бежать с голоду к любимой кормушке. Также проблемы создавали трудности, связанные с обучаемостью русской породы куриц, и незначительный объём мышечной массы. Решение было найдено путем выведения гибрида русской курицы с корнишами и плимутроками.

В рамках данного проекта также обсуждался тип взрывчатки, который куры могли бы переносить. Остановились на 75-граммовых тротиловых шашках. Также птиц приучали бросаться в ноги вражеским военнослужащим, после чего планировалось производить взрыв при помощи детонатора, тем самым уничтожая живую силу противника.

Авторы Альмир Хабибуллин