«Бессмертный полк» увидят все: портреты героев появятся на десятках тысяч экранов по всей России

9 мая миллионы россиян вновь примут участие в акции «Бессмертный полк». В юбилейный год Великой Победы она охватит десятки тысяч цифровых экранов по всей стране. Портреты героев Великой Отечественной войны появятся в метро, аэропортах, на вокзалах, в городском транспорте и даже в пунктах выдачи заказов маркетплейсов — от Калининграда до Южно-Сахалинска, в более чем 150 городах России.

С 23 апреля по 6 мая по всей стране транслировались анонсы акции: на уличных экранах, вокзалах и в крупнейших аэропортах. Кампания охватила все федеральные округа, включая все 16 городов-миллионников. А в Москве реклама появилась даже на крупнейшем цифровом экране Европы — на Международном центре самбо. Это не просто наружная реклама — это визуальный знак, что память о подвиге живёт в каждом городе, в каждом человеке.

«В этом году акция «Бессмертный полк» пройдёт в гибридном формате: как очно, так и онлайн. Мы рассказали миллионам наших сограждан о возможности подготовиться и присоединиться к этой символичной акции. Реклама вне дома является одним из самых охватных каналов коммуникации, который идеально подходит для анонсирования таких масштабных инициатив», – комментирует заместитель директора департамента медиа Wildberries & Russ Александра Синявская.