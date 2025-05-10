Зачем в Россию вернулся скандальный комик Андрей Скороход, призывавший к акциям против властей Несмотря на испорченную репутацию и скандальные высказывания, комик Андрей Скороход вновь выступает на российском телевидении. Что он наговорил, как жил в Таиланде и почему вернулся? 9 мая, 21:15 Комик Андрей Скороход подчистил соцсети и вернулся на заработки в Россию. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andreiskorohod, © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani, © ТАСС / Вадим Рымаков

Кто такой Андрей Скороход

Андрею Скороходу 36 лет. Он родился под Минском, в городке Старые Дороги. После окончания школы отправился в Минск, где «легко поступил на бюджетное отделение факультета экономической кибернетики в Белорусском экономическом госуниверситете» — такая формулировка есть во всех его биографиях. Однако Life.ru обратил внимание, что доцентом в этом вузе трудится полный тёзка его отца. Возможно, это и стало залогом лёгкого поступления. Как бы то ни было, вскоре Скорохода отчислили. Он так и не получил высшего образования. Познакомился сначала с Максимом Воронковым, потом со Славой Комиссаренко и втянулся в КВН, где его заметили. А в 2013 году он был приглашён в «Камеди клаб».

Свою будущую супругу Андрей Скороход встретил на выступлениях в Юрмале. Она не медийная персона. Родилась в Риге, училась в РУДН, искала удалённую работу копирайтера.

Андрей Скороход с супругой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrei Skorohod

Как Андрей Скороход относится к спецоперации

Белорусский комик Андрей Скороход триумфально вернулся на российское ТВ: его можно будет увидеть в продолжении популярного сериала «Два холма» и в юбилейном двадцатом сезоне «Камеди клаб». Как известно, в 2023–2024 годах он приостанавливал съёмки в главном комедийном шоу страны. Причины официально не назывались. Ряд СМИ и телеграм-каналов приписывали ему антивоенные высказывания в соцсетях.

Артист тщательно почистил свой профиль в «Запрещённограме». Теперь в его ленте зияют дыры, самая большая с февраля по июль 2022 года. Некоторые двусмысленные посты комик всё же оставил.

Свои соцсети Андрей Скороход тщательно почистил, но подписчики помнят его антивоенную позицию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andreiskorohod

Почему Скорохода проверяли белорусские силовики

А вот что легко найти в открытом доступе, так это старое интервью Андрея Скорохода телеканалу «Дождь»*. Это был 2020 год. Артист поддержал беспорядки в Белоруссии, обозвал Александра Лукашенко фашистом и призвал к забастовке.

Куда резче Скороход мог высказаться анонимно в белорусских экстремистских телеграм-чатах. С профиля, привязанного к его публичному телефону, призывали к антиправительственным акциям. По информации белорусских журналистов, местные силовики проводили по этому поводу проверку и даже готовили уголовное дело по статье «Разжигание вражды».

Ближайшие друзья и земляки Скорохода, в отличие от него, поддерживают Украину открыто. Максим Воронков, с которым они вместе основали КВН-команду «Потерянные мысли» и вышли с ней в Высшую лигу Белоруссии, выложил в соцсетях жовто-блакитный флаг и пишет экстремистские украинские лозунги. Слава Комиссаренко, который пригласил его в российскую КВН-команду «Триод и диод», недавно был лишён гражданства России и находится в международном розыске за разжигании вражды в Белоруссии.

Андрей Скороход поддержал беспорядки в Белоруссии. Видео © Youtube / Телеканал Дождь* — признан иноагентом в России, деятельность организации нежелательна

Где в последнее время жил Скороход

Судя по туристическим и эмигрантским телеграм-пабликам, Андрей Скороход весной 2022 года намеревался открыть долларовый счёт и купить медстраховку в Таиланде. В следующем году он интересовался тайской долгосрочной визой, искал, где сделать коронку для зубов в Бангкоке и где приобрести алкоголь в Пхукете, раздумывал, как найти честного тайца для оформления бизнеса.

Комик предлагал полцарства за сильное средство от похмелья и узнавал про посты полиции, чтобы не оштрафовали за езду без прав. Примечательно, что тайских правоохранителей он называл грубым словом «мусора». В 2024 году Скороход расспрашивал про бангкокские музеи современного искусства и про морскую болезнь во время кругосветок на парусной яхте.

Андрей Скороход хотел осесть в Таиланде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andreiskorohod

Почему Скороход вернулся

Впрочем, вряд ли комик окончательно порвёт с Россией. В августе 2024 года Андрей Скороход открыл в Москве ИП в сфере исполнительских искусств. Ранее у него здесь бизнесов не было. Очевидно, на эти счета будут капать доходы от съёмок в российских сериалах и шоу.

Несмотря на нахождение в Таиланде, Скороход всегда продолжал переписываться в домовом чате ЖК «Грин парк» — это премиальный квартал возле Ботанического сада в Москве. У комика там трёхкомнатная квартира стоимостью 30 миллионов рублей. Также, согласно данным Росреестра, Скороход ещё может владеть панельной двушкой в Басманном районе столице — цена до 15 миллионов рублей.

ЖК «Грин парк», где у Андрея Скорохода квартира. Фото © 2ГИС

* Признан иноагентом в России, деятельность организации нежелательна.

Авторы Пётр Егоров