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7 мая, 19:02

В Венгрии в старинной церкви нашли череп легендарного короля

Fox News: В Венгрии череп из старинной церкви объявили останками короля Корвина

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

В 2002 году археологи обнаружили древние останки в базилике Успения Пресвятой Девы Марии в городе Секешфехервар. Найденный череп принадлежит европейскому королю Матьяшу Корвину, сообщает специалист по реконструкции лица Эмесе Габор.

«Габор считает, что череп принадлежит Матьяшу Корвину, который правил как король Венгрии и Хорватии с 1458 по 1490 год», — пишет Fox News.

В базилике долгие столетия хоронили венгерских королей, пока церковь сильно не пострадала в пожаре в 1601 году. Специалист сравнила обнаруженные останки с черепом незаконнорожденного сын Корвина — Яноша. Габор выявила «исключительно высокую степень их морфологического сходства». Она создала пластические реконструкции лиц и также обратила внимание на их схожесть.

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Ранее появилось видео с предполагаемым фрагментом черепа Адольфа Гитлера. Журналисты показали общественности предполагаемый осколок черепа лидера нацистской Германии. Предмет находится на хранении в Госархиве и архиве ФСБ РФ.

Алена Пенчугина
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