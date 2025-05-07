В Венгрии в старинной церкви нашли череп легендарного короля
Fox News: В Венгрии череп из старинной церкви объявили останками короля Корвина
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В 2002 году археологи обнаружили древние останки в базилике Успения Пресвятой Девы Марии в городе Секешфехервар. Найденный череп принадлежит европейскому королю Матьяшу Корвину, сообщает специалист по реконструкции лица Эмесе Габор.
«Габор считает, что череп принадлежит Матьяшу Корвину, который правил как король Венгрии и Хорватии с 1458 по 1490 год», — пишет Fox News.
В базилике долгие столетия хоронили венгерских королей, пока церковь сильно не пострадала в пожаре в 1601 году. Специалист сравнила обнаруженные останки с черепом незаконнорожденного сын Корвина — Яноша. Габор выявила «исключительно высокую степень их морфологического сходства». Она создала пластические реконструкции лиц и также обратила внимание на их схожесть.
Ранее появилось видео с предполагаемым фрагментом черепа Адольфа Гитлера. Журналисты показали общественности предполагаемый осколок черепа лидера нацистской Германии. Предмет находится на хранении в Госархиве и архиве ФСБ РФ.