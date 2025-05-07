В Венгрии в старинной церкви нашли череп легендарного короля

В 2002 году археологи обнаружили древние останки в базилике Успения Пресвятой Девы Марии в городе Секешфехервар. Найденный череп принадлежит европейскому королю Матьяшу Корвину, сообщает специалист по реконструкции лица Эмесе Габор.

«Габор считает, что череп принадлежит Матьяшу Корвину, который правил как король Венгрии и Хорватии с 1458 по 1490 год», — пишет Fox News.

В базилике долгие столетия хоронили венгерских королей, пока церковь сильно не пострадала в пожаре в 1601 году. Специалист сравнила обнаруженные останки с черепом незаконнорожденного сын Корвина — Яноша. Габор выявила «исключительно высокую степень их морфологического сходства». Она создала пластические реконструкции лиц и также обратила внимание на их схожесть.