Пугачёва зарабатывает на «Старинных часах» при помощи россиян по 28 млн в год

Уехавшая из России вслед за мужем артистка Алла Пугачёва в прошлом году заработала баснословную сумму за новый альбом, выпущенный впервые за 16 лет. В нём она собрала концертные записи своих давних сольников с концерта в Кремле. Об этом рассказала её приятельница.

«Каково же было её удивление, когда только на одной музыкальной платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной платформе, а их у нас немало. Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из платформ», — цитирует приятельницу Kp.ru.

В этом году примадонна к своему Дню рождения выпустила два новых трека, но большой популярности у аудитории они не приобрели. По словам телевизионного продюсера Алины Красной, на своих старых песнях Пугачёва зарабатывает примерно по 5-7 млн рублей в квартал. В год выходит около 28 млн рублей.