Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 13:12

Пугачёва зарабатывает на «Старинных часах» при помощи россиян по 28 млн в год

Kp.ru: Пугачёва зарабатывает на старых хитах по 28 млн рублей в год

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Уехавшая из России вслед за мужем артистка Алла Пугачёва в прошлом году заработала баснословную сумму за новый альбом, выпущенный впервые за 16 лет. В нём она собрала концертные записи своих давних сольников с концерта в Кремле. Об этом рассказала её приятельница.

«Каково же было её удивление, когда только на одной музыкальной платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной платформе, а их у нас немало. Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из платформ», — цитирует приятельницу Kp.ru.

В этом году примадонна к своему Дню рождения выпустила два новых трека, но большой популярности у аудитории они не приобрели. По словам телевизионного продюсера Алины Красной, на своих старых песнях Пугачёва зарабатывает примерно по 5-7 млн рублей в квартал. В год выходит около 28 млн рублей.

Ранее Пугачёва показала, как встретила Пасху со своим мужем-иноагентом в большой компании в Израиле. На деревьях в честь торжества развесили игрушки в виде пасхальных яиц, а столы были уставлены статуэтками и цветами. Куличей в кадре не замечено — вместо них там гигантский торт в три яруса.

«Я расстраивалась»: Внучка Пугачёвой расплачивается за грехи бежавшей за рубеж Примадонны
«Я расстраивалась»: Внучка Пугачёвой расплачивается за грехи бежавшей за рубеж Примадонны
Полина Никифорова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar