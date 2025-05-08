Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Главные события в регионах России на 8 мая 2025 года — в подборке Life.ru и наших коллег.

Нефть и Капитал

Ограничения, введённые США в отношении Ирана, потенциально могут негативно отразиться на китайской нефтехимической промышленности. Согласно информации oilcapital.ru , Китай импортирует из Ирана приблизительно 40% необходимого ему метанола, который является ключевым компонентом в производстве олефинов и различных видов пластика. Если санкции будут ужесточены, Китай будет вынужден искать альтернативных поставщиков в странах Азии и Латинской Америки.

Ставропольский край

В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ЦФО 6 и 7 мая, ряд авиарейсов был отменён или перенаправлен. По данным newstracker.ru , изменения в расписании коснулись аэропортов Москвы, Ставрополя, Минеральных Вод и Махачкалы. Авиакомпании предлагают пассажирам варианты перебронирования билетов или возврат денежных средств.

Республика Удмуртия

В Можге сотрудники полиции начали расследование после того, как в соцсетях появилось видео, запечатлевшее жестокую драку между двумя девочками-подростками. Как сообщает udm-info.ru , инцидент произошёл вблизи кафе «Венеция». На видеозаписи видно, как школьницы яростно нападают друг на друга. Данный ролик вызвал значительный общественный резонанс.

Ростовская область

В Ростовской области отмечается дальнейший рост цен на картофель. По информации, предоставленной Ростовстатом, в Миллерово стоимость килограмма превысила 103 рубля, а в Таганроге – более 100 рублей. Как сообщает rostovgazeta.ru , самые низкие цены зафиксированы в Волгодонске и Сальске, где килограмм картофеля можно приобрести примерно за 94 рубля.

Республика Татарстан

С раннего утра 7 мая воздушное пространство над Республикой Татарстан было закрыто. Как сообщает inkazan.ru , работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно приостановлена. Авиакомпании предупреждают пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов. Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло.

Волгоградская область

Волгоградский юрист получил тюремный срок за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Согласно данным novostivolgograda.ru , Тракторозаводский районный суд Волгограда признал Руслана Нурушева виновным в дискредитации российской армии и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде зафиксирован резкий скачок цен на услуги такси, увеличившихся в три раза. Как сообщает newsnn.ru , утром 7 мая стоимость поездки на такси от аэропорта «Стригино» до центра города возросла до 1,3-1,4 тысячи рублей. Предполагается, что причиной резкого роста цен стали ограничения, введенные в аэропорту, вызвавшие задержки и отмены рейсов и скопление большого количества людей в здании вокзала.

Свердловская область

В Каменске-Уральском молодой человек стал жертвой обмана и перевёл аферистам 300 тысяч рублей, ошибочно полагая, что общается с представителем страховой фирмы. Неизвестный позвонил жителю города и, назвавшись сотрудником страховой компании, запросил у него номер СНИЛС. Впоследствии юноша получил SMS-уведомление о попытке входа в его личный кабинет на портале «Госуслуги», с указанием номера телефона для связи в случае, если вход был несанкционированным. Молодой человек позвонил по указанному номеру и в итоге оформил несколько кредитов на общую сумму 300 тысяч рублей, сообщает tagilcity.ru .

Оренбургская область

Экс-руководитель ООО «Фабрика оренбургских пуховых платков» Олег Гремпель, был задержан по подозрению в мошеннических действиях. Предпринимателя доставят в Ленинский районный суд, где будет решаться вопрос о мере пресечения. Основания для обвинений, выдвинутых следствием, на данный момент не разглашаются, сообщает 56orb.ru .

Тюменская область

Тюменцев предупредили о значительных штрафах за мытье автомобилей в непредназначенных для этого местах. Мойка автомобиля в неположенном месте может обернуться серьезными финансовыми потерями. Штрафы в размере от 1000 до 4500 рублей грозят тюменцам за мытье автомобилей в неположенных местах, таких как парки, лесные зоны и прибрежные территории, сообщает nashgorod.ru .

Омская область

В Омске трагический пожар унес жизнь человека. Согласно информации gorod55.ru , инцидент произошел в заброшенном здании. Огонь охватил 84 квадратных метра. Для борьбы с пламенем прибыли 26 пожарных. Открытое горение было ликвидировано в течение 40 минут. После завершения тушения, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Карелия

В Карелии из-за обильных снегопадов, сменившихся оттепелью, произошло разрушение дорожного полотна. Как пишет karelinform.ru , из-за этого ограничено движение в Лоухском районе на трассе «Кестеньга–Зашеек». В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по восстановлению, задействована специализированная техника. В районе с 7 мая введен режим повышенной готовности.

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city-story.ru

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Приморский край

В приморском океанариуме морж исполнил танцевальный номер под композицию «Смуглянка», вызвав бурю восторга у публики. Издание vostokmedia.com опубликовало видеозапись этого необычного выступления. На кадрах видно, как морж синхронно с тренером двигается в ритме известной патриотической песни.

Башкирия

В Башкирии молодой человек получил травмы, катаясь с горы. Как передает mkset.ru , происшествие случилось неподалеку от села Ишля. 26-летний пострадавший был эвакуирован с места происшествия бригадой скорой помощи. До этого спасатели помогли ему спуститься с возвышенности.

Краснодарский край

В Анапе сотрудники полиции занимаются установлением личности мужчины, совершавшего действия сексуального характера в общественном месте, а именно в детском парке «Джунгли», на виду у посетителей. Согласно информации, предоставленной Kuban Press , очевидцы зафиксировали происходящее на камеру мобильного телефона. Свидетель, снявший видео, утверждает, что данный гражданин и ранее был замечен в этом парке.

Хабаровский край

В поселке Солнечный Хабаровского края, на территории кладбища были обнаружены следы пребывания медведя, сообщает transsibinfo.com . Специалисты констатируют факт, что медведи ищут пропитание в мусорных баках, наносят ущерб дачным участкам, появляются на дорогах и постепенно привыкают к присутствию человека. Особую тревогу вызывает участившиеся случаи разорения могил. Эксперты утверждают, что медведи способны чувствовать запах свежих захоронений на значительном расстоянии, достигающем восьми километров.

Новосибирск

Новосибирский предприниматель был признан виновным в мошенничестве, связанном со строительством церквей. Как информирует atas.info , предприниматель и его компаньон заключили соглашения с Русской православной церковью на возведение четырех деревянных церквей из соснового бруса. Получив авансовый платеж в размере, превышающем 9 млн рублей, они не планировали выполнять взятые на себя договорные обязательства. В результате, мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за обман представителей РПЦ.

Челябинская область

В Челябинской области выявлен масштабный случай поставки не соответствующей стандартам рыбной продукции в образовательные учреждения. По информации kursdela.biz , свыше тысячи единиц консервированной сайры оказались фальсификатом. Прокурорская проверка установила, что фирмы «Мана», «Кило», «Аранта» и частный предприниматель осуществили поставки некачественной продукции в четырнадцать детских садов и три школы.

ХМАО

Российский бренд Monochrome, известный сотрудничеством с Pantone, Reebok и Casio G-Shock, оказался в эпицентре скандала из-за публикации в Telegram-канале, сообщает muksun.fm . Началось всё с уведомления о корректировке графика работы магазина на Большой Дмитровке в связи с празднованием 7 и 9 мая. Однако ироничный стиль сообщения, намекающий на неудобства, связанные с проведением Парада Победы, спровоцировал негодование среди читателей.

Хакасия

В Хакасия с начала 2025 года зафиксирован рост мошеннических действий. По данным МВД региона, более 700 жителей стали жертвами киберпреступников, потеряв в общей сложности более 133 млн рублей. Как информирует newkhakasiya.online , наибольшее число пострадавших проживает в Абакане, где зарегистрировано 265 случаев мошенничества, а суммарный ущерб превысил 80 млн рублей.

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На судостроительном комплексе «Звезда» состоялась торжественная закладка двух балкеров. Как сообщает zr.media , судам присвоены имена героев Советского Союза – Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 45-го. Эти балкеры, предназначенные для транспортировки угля, являются первыми в серии пяти судов. Каждый балкер имеет длину 229 метров и грузоподъемность около 86 400 тонн.

Красноярский край

В Красноярском крае суд приговорил 16-летнего юношу к году лишения свободы в колонии за нападение на двух студенток колледжа культуры. Причиной агрессии стали короткие цветные прически девушек. Согласно информации prmira.ru , инцидент произошел 24 марта в Минусинске. Пострадавшим девушкам 17 и 18 лет. Обе получили черепно-мозговые травмы, а у одной диагностированы переломы лицевых костей. Кроме того, суд обязал виновного выплатить компенсацию пострадавшим в размере 500 тыс и 150 тыс рублей соответственно.

Белгородская область

Белгородский зоопарк ожидает пополнения в семействе кенгуру, сообщает bel.ru . Хотя детёныш уже появился на свет, он пока недостаточно окреп, чтобы покинуть сумку матери. Работники зоопарка предполагают, что увидеть кенгуренка можно будет примерно через месяц. Сейчас сотрудники выбирают ему имя.

Пермский край