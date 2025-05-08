«Российская газета» к 80-летию Победы запустила проект о тружениках тыла

«Российская газета» представила мультимедийный проект «Половина Победы: тыл — фронту», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает о вкладе тружеников тыла в победу.

Проект, основанный на архивных документах, редких кадрах времен войны и воспоминаниях потомков, воссоздаёт подвиг работников тыла, ковавших Победу на заводах и фабриках. В центре повествования — судьбы таких людей, как Георгий Савельев, инженер-металлург из Магнитогорска, совершивший технологический прорыв, Николай Цюпка, участвовавший в сборке танков Т-34, семья Чиковых, собиравшая штурмовики Ил-2, и многие другие герои, трудившиеся в ключевых отраслях промышленности: металлургии, танкостроении, авиастроении и текстильной.

Труженики тыла, чьи истории освещены в проекте. Фото © Представлено Life.ru

В дополнение к этому, издание запустило проект «Победа и правда наша», который рассказывает о событиях, приведших к миру и восстановлению справедливости. Проект основан на личных историях ветеранов и детей войны, подкреплён документальными доказательствами нацистских зверств и повествует о подвигах героев.