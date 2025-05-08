Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 14:46

«Российская газета» к 80-летию Победы запустила проект о тружениках тыла

Обложка © Предоставлено Life.ru

Обложка © Предоставлено Life.ru

«Российская газета» представила мультимедийный проект «Половина Победы: тыл — фронту», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает о вкладе тружеников тыла в победу.

Проект, основанный на архивных документах, редких кадрах времен войны и воспоминаниях потомков, воссоздаёт подвиг работников тыла, ковавших Победу на заводах и фабриках. В центре повествования — судьбы таких людей, как Георгий Савельев, инженер-металлург из Магнитогорска, совершивший технологический прорыв, Николай Цюпка, участвовавший в сборке танков Т-34, семья Чиковых, собиравшая штурмовики Ил-2, и многие другие герои, трудившиеся в ключевых отраслях промышленности: металлургии, танкостроении, авиастроении и текстильной.

Труженики тыла, чьи истории освещены в проекте. Фото © Представлено Life.ru

Труженики тыла, чьи истории освещены в проекте. Фото © Представлено Life.ru

В дополнение к этому, издание запустило проект «Победа и правда наша», который рассказывает о событиях, приведших к миру и восстановлению справедливости. Проект основан на личных историях ветеранов и детей войны, подкреплён документальными доказательствами нацистских зверств и повествует о подвигах героев.

«Вечерняя Москва» к 80-летию Великой Победы запустила проект «Лица Победы»
«Вечерняя Москва» к 80-летию Великой Победы запустила проект «Лица Победы»

А ранее Life.ru сообщал, что к Юбилею Победы «Аргументы и факты» подготовили особенный тематический выпуск газеты. В номер вошли эксклюзивные репортажи и интервью, исторические очерки и хроники, уникальные материалы о том, как страна шла к Великой Победе и что уже тогда было сделано для жизни после войны.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Другие новости
  • Великая Отечественная война
  • День Победы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar