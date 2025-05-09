Министр обороны Андрей Белоусов принимает свой первый Парад Победы в гражданском
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Министр обороны Андрей Белоусов принимает парад к 80-летию Великой Победы на Красной площади в гражданской, но торжественной одежде.
Министр обороны традиционно принимает парад в военной форме, отражая свой статус действующего военачальника. Однако Андрей Белоусов, назначенный на этот пост менее года назад, является гражданским лицом, не имеющим военного звания, поэтому на параде он появился в строгом повседневном костюме — в соответствии с протоколом и своим гражданским статусом.
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