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9 мая, 07:12

Министр обороны Андрей Белоусов принимает свой первый Парад Победы в гражданском

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Министр обороны Андрей Белоусов принимает парад к 80-летию Великой Победы на Красной площади в гражданской, но торжественной одежде.

Министр обороны традиционно принимает парад в военной форме, отражая свой статус действующего военачальника. Однако Андрей Белоусов, назначенный на этот пост менее года назад, является гражданским лицом, не имеющим военного звания, поэтому на параде он появился в строгом повседневном костюме — в соответствии с протоколом и своим гражданским статусом.

Видео © Life.ru

Марина Фещенко
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