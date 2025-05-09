«Транзитный мост»: Бывший посол объяснил, почему Афганистан важен России
Кабулов отметил важность Афганистана для геополитических интересов России
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Афганистан важен России, подчеркнул спецпредставитель президента РФ по исламской республике, бывший посол в этой центральноазиатской стране Замир Кабулов. По его словам, решение о приостановке запрета движения «Талибан»* необходимо для выстраивания нормальных отношений между двумя государствами.
«Афганское направление пусть не является ключевым для наших отношений, но тем не менее оно представляет важность с точки зрения геополитических интересов России», — отметил спецпредставитель президента в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, для установления нормальных отношений с властями Афганистана важно создать правовую базу. Это необходимо для работы не только официальных структур, но и бизнеса. Кроме того, исламская республика из-за выгодного географического расположения может стать «транзитным мостом» между Россией и странами Азии.
Напомним, 17 апреля Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения «Талибан»*. В посольстве Афганистана приветствовали это решение. К слову, в РФ планируют открыть фирму для путешествий в Афганистан.
* Деятельность движения запрещена по решению ООН