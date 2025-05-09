«Транзитный мост»: Бывший посол объяснил, почему Афганистан важен России

Афганистан важен России, подчеркнул спецпредставитель президента РФ по исламской республике, бывший посол в этой центральноазиатской стране Замир Кабулов. По его словам, решение о приостановке запрета движения «Талибан»* необходимо для выстраивания нормальных отношений между двумя государствами.

«Афганское направление пусть не является ключевым для наших отношений, но тем не менее оно представляет важность с точки зрения геополитических интересов России», — отметил спецпредставитель президента в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, для установления нормальных отношений с властями Афганистана важно создать правовую базу. Это необходимо для работы не только официальных структур, но и бизнеса. Кроме того, исламская республика из-за выгодного географического расположения может стать «транзитным мостом» между Россией и странами Азии.