80-летие Великой Победы — в объективе Life.ru

День Победы остаётся самым главным праздником для россиян, и сегодняшний священный день, 80-летие Великой Победы, страна отмечает широко. Главной точкой торжеств по традиции стала Красная площадь. Как прошёл главный парад России — смотрите в фоторепортаже Life.ru.

Гости Парада Победы

В преддверии Дня Победы в Москву прибыло три десятка зарубежных лидеров. На трибунах вместе с президентом РФ Владимиром Путиным присутствовали, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры Бразилии и Венесуэлы Луис Инасиу Лула да Силва и Николас Мадуро, президент Сербии Александр Вучич, руководитель Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие политики.

Кроме того, в столицу приехали американский режиссёр Оливер Стоун, его сербский коллега Эмир Кустурица, а также уже гражданин России актёр Стивен Сигал.

На трибунах, конечно же, были и российские политики, и общественные деятели: премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин и многие другие. Некоторые российские политики приходили на торжество вместе с детьми.

Кстати, президент РФ Владимир Путин высоко оценил Парад Победы — глава государства поднял большой палец в ответ на вопрос, что не скрылось от нашего фотокорреспондента.

В колонне военных СВО — 20 Героев России

В Параде Победы приняло участие более 11 тысяч военнослужащих. Среди них — особая коробка, состоящая из полутора тысяч бойцов специальной военной операции.

В парадном строю было 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач. Гости парада на Красной площади приветствовали бойцов СВО стоя.

Свой первый Парад Победы принимал министр обороны Андрей Белоусов. Он был в гражданском, но торжественном костюме.

Президент России во время выступления подчеркнул, что россияне и впредь будут держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Ветераны Великой Отечественной сидели рядом с главой государства на трибунах Красной площади. С каждым из них Путин пообщался после парада. Кстати, самому старшему из ветеранов 102 года.

Легендарный Т-34 и впервые — «Герани» и «Ланцеты»

В этом году по Красной площади впервые прошла колонна войск беспилотной авиации, которая представила беспилотники «Орлан», «Ланцет», «Шарпия» и «Герань». Также по брусчатке главной площади столицы впервые проследовали образцы тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 «Тосочка» и артиллерийские системы «Мальва».

А открывал проход техники традиционно легендарный танк Т-34 — один из символов Победы в Великой Отечественной войне.

Завершили парад на Красной площади авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29. Замкнули парадный строй штурмовики на истребителях Су-25, раскрасив небо в цвета российского триколора.

Иностранные военные

По Красной площади прошли парадные расчёты армий стран СНГ и дружественных иностранных государств. Колонну открыли военные из Азербайджана, за ними прошли парадные расчёты военнослужащих Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также в Параде Победы приняли участие военнослужащие Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы.