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9 мая, 15:03

Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под видом дипломатов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Linda Knoll

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Linda Knoll

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о депортации из страны двух сотрудников украинского посольства, занимавшихся шпионской деятельностью под видом дипломатической работы. В своём видеообращении, размещённом в соцсетях, министр не стал раскрывать подробностей данного инцидента.

«Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших в посольстве Украины в Будапеште под дипломатическим прикрытием», — указал Сийярто.

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Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сборе и передаче информации о военных объектах, в том числе системах ПВО, расположенных в Крыму, украинской стороне. Задержанный признал свою причастность. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за конфиденциальное сотрудничество с зарубежными государствами или организациями.

Александра Мышляева
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