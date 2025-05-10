Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 12:54

«Особенно на пустой желудок»: Врач рассказала, что скрывается за тошнотой от кофе

Врач Мухина: Тошнота от кофе является первым признаком беременности

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Тошнота от кофе является первым признаком беременности у многих женщин — отвращение вызывает даже запах. Об этом рассказала врач-инфекционист Марият Мухина. Однако, по её словам, есть и другие причины, почему от напитка может мутить.

«Важно понимать, что кофе содержит кофеин, который является стимулирующим симпатоадреналовым средством. Он активирует контринсулярные гормоны, которые могут вызывать у некоторых людей усиление перистальтики и желудочно-кишечные расстройства. В некоторых случаях, активируя контринсулярные гормоны, такие как гормоны щитовидной железы, кофе увеличивает концентрацию сахара в крови, и резкий скачок сахара тоже может вызывать тошноту, особенно на пустой желудок», — рассказала медик в беседе с Life.ru.

Кроме того, по её словам, также кофе усиливает выброс серотонина. Серотонин — медиатор хорошего настроения, который также играет роль в кишечной функции. Его высокий уровень в кишечнике способствует увеличению перистальтики. Более 90% серотонина в организме находится именно в кишечнике, и он влияет на движение кишечника, поддерживая его активность. Врач отметила, что повышение перистальтики часто вызывает перистальтические антиволны, которые проявляются тошнотой.

Мухина подчеркнула важность понимания того, что кофе активирует мышечную систему желудка и выброс соляной кислоты, что также может вызывать тошноту. Кофе исключают при гастрите, язвах желудка и повышенной кислотности желудка. Кофе также вызывает рефлюкс — заброс содержимого желудка в пищевод, что может вызывать не только тошноту, но и изжогу.

quote

Существует также индивидуальная непереносимость кофеина, когда его употребление может вызывать различные неприятные ощущения, включая тошноту, головокружение и даже тревогу.

Инфекционист Марият Мухина

Она отметила, что, если после употребления кофе часто возникает тошнота, стоит обратиться к врачу для более детального обследования и исключения серьёзных заболеваний.

Россиянам развеяли популярный миф о влиянии кофе и вина на сердце
Россиянам развеяли популярный миф о влиянии кофе и вина на сердце

А ранее специалисты рассказали, сколько чашек кофе в день способствуют долголетию. По словам врача, ежедневное употребление кофе в умеренных количествах может продлить жизнь в среднем на три-четыре года.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar