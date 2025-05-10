«Особенно на пустой желудок»: Врач рассказала, что скрывается за тошнотой от кофе

Тошнота от кофе является первым признаком беременности у многих женщин — отвращение вызывает даже запах. Об этом рассказала врач-инфекционист Марият Мухина. Однако, по её словам, есть и другие причины, почему от напитка может мутить.

«Важно понимать, что кофе содержит кофеин, который является стимулирующим симпатоадреналовым средством. Он активирует контринсулярные гормоны, которые могут вызывать у некоторых людей усиление перистальтики и желудочно-кишечные расстройства. В некоторых случаях, активируя контринсулярные гормоны, такие как гормоны щитовидной железы, кофе увеличивает концентрацию сахара в крови, и резкий скачок сахара тоже может вызывать тошноту, особенно на пустой желудок», — рассказала медик в беседе с Life.ru.

Кроме того, по её словам, также кофе усиливает выброс серотонина. Серотонин — медиатор хорошего настроения, который также играет роль в кишечной функции. Его высокий уровень в кишечнике способствует увеличению перистальтики. Более 90% серотонина в организме находится именно в кишечнике, и он влияет на движение кишечника, поддерживая его активность. Врач отметила, что повышение перистальтики часто вызывает перистальтические антиволны, которые проявляются тошнотой.

Мухина подчеркнула важность понимания того, что кофе активирует мышечную систему желудка и выброс соляной кислоты, что также может вызывать тошноту. Кофе исключают при гастрите, язвах желудка и повышенной кислотности желудка. Кофе также вызывает рефлюкс — заброс содержимого желудка в пищевод, что может вызывать не только тошноту, но и изжогу.

Существует также индивидуальная непереносимость кофеина, когда его употребление может вызывать различные неприятные ощущения, включая тошноту, головокружение и даже тревогу. Инфекционист Марият Мухина

Она отметила, что, если после употребления кофе часто возникает тошнота, стоит обратиться к врачу для более детального обследования и исключения серьёзных заболеваний.