Круиз окончен: Теплоход со 127 немцами едва не потонул, столкнувшись с баржей во Франции
Теплоход Bijou du Rhône с туристами на борту врезался в баржу во Франции
Bijou du Rhône. Обложка © X / Nicko Cruises UK
Речной круизный теплоход Bijou du Rhône попал в серьёзное происшествие на французской реке Рона. Судно с туристами на борту врезалось в баржу, сообщает Dauphiné Libéré.
Инцидент произошёл минувшей ночью недалеко от коммуны Саблон. На борту теплохода находились 127 граждан Германии. В результате мощного удара корпус Bijou du Rhône (Жемчужина Роны) получил повреждения. Важно, что удар пришёлся выше ватерлинии, что, по данным местных журналистов, исключает угрозу затопления. Баржу тоже изрядно потрепало.
На место оперативно прибыли экстренные службы. Экипаж и пассажиров достанут с теплохода, после чего на автобусах привезут к месту назначения. Эвакуации придётся подождать до воскресенья.
Ранее в Казани на реке Волге во время подхода к пассажирскому причалу трёхпалубный теплоход «Урал» столкнулся с таким же пассажирским судном «Две столицы». В МЧС отметили, что в ближайшее время будут выяснять причины инцидента и разбираться, кто был виноват.