Круиз окончен: Теплоход со 127 немцами едва не потонул, столкнувшись с баржей во Франции

Речной круизный теплоход Bijou du Rhône попал в серьёзное происшествие на французской реке Рона. Судно с туристами на борту врезалось в баржу, сообщает Dauphiné Libéré.

Инцидент произошёл минувшей ночью недалеко от коммуны Саблон. На борту теплохода находились 127 граждан Германии. В результате мощного удара корпус Bijou du Rhône (Жемчужина Роны) получил повреждения. Важно, что удар пришёлся выше ватерлинии, что, по данным местных журналистов, исключает угрозу затопления. Баржу тоже изрядно потрепало.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Экипаж и пассажиров достанут с теплохода, после чего на автобусах привезут к месту назначения. Эвакуации придётся подождать до воскресенья.