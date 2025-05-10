Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 19:38

Крикунов: Сборная РФ по хоккею поедет на ОИ-2026 благодаря Трампу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Экс-наставник российской хоккейной команды Владимир Крикунов высказал предположение о возможном возобновлении участия отечественных спортсменов в мировых соревнованиях. По его мнению, этому может поспособствовать избрание Дональда Трампа на пост главы американского государства.

«Они все оглядываются на Трампа сейчас. А Трамп и в хоккей готов играть с Россией, и в целом начал налаживать отношения с нашей страной. Вернут благодаря ему», — заявил Крикунов в беседе с изданием «Чемпионат».

Сын Эрдогана выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры
Сын Эрдогана выступил за возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры

Ранее спортивный агент Андрей Митьков заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) намерена разрешить сборной России участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Крикунов
  • Дональд Трамп
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar