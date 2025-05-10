Крикунов: Сборная РФ по хоккею поедет на ОИ-2026 благодаря Трампу
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Экс-наставник российской хоккейной команды Владимир Крикунов высказал предположение о возможном возобновлении участия отечественных спортсменов в мировых соревнованиях. По его мнению, этому может поспособствовать избрание Дональда Трампа на пост главы американского государства.
«Они все оглядываются на Трампа сейчас. А Трамп и в хоккей готов играть с Россией, и в целом начал налаживать отношения с нашей страной. Вернут благодаря ему», — заявил Крикунов в беседе с изданием «Чемпионат».
Ранее спортивный агент Андрей Митьков заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) намерена разрешить сборной России участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.