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Регион
10 мая, 22:59

Путин призвал Киев возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин призвал к возобновлению прямых переговоров с Украиной в Стамбуле уже 15 мая. При этом сделать это нужно без предварительных условий.

«Повторю — Россия готова к переговорам без дополнительных условий. Сейчас идут боевые действия, война. А мы предлагаем возобновить переговоры, что здесь плохого?» — сказал Путин в ходе выступления перед журналистами в Кремле.

По словам главы государства, 12 мая он обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом такую возможность.

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Напомним, между Россией и Украиной велись прямые переговоры об урегулировании конфликта в 2022 году, однако Киев прервал их в одностороннем порядке под влиянием Лондона и других западных партнёров. После этого делегации двух стран не встречались друг с другом.

Артур Лапсаков
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