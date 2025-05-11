Путин призвал Киев возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий

Президент России Владимир Путин призвал к возобновлению прямых переговоров с Украиной в Стамбуле уже 15 мая. При этом сделать это нужно без предварительных условий.

«Повторю — Россия готова к переговорам без дополнительных условий. Сейчас идут боевые действия, война. А мы предлагаем возобновить переговоры, что здесь плохого?» — сказал Путин в ходе выступления перед журналистами в Кремле.

По словам главы государства, 12 мая он обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом такую возможность.