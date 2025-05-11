Май порадует россиян резким падением цен на клубнику, технику и одежду

В мае российские потребители смогут ощутить снижение цен на ряд товаров, включая клубнику, импортную электронику, а также одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти, произведенные в Китае. Об этом сообщил агентству «Прайм» Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Эксперт объясняет грядущее снижение цен двумя основными факторами: сезонностью и укреплением рубля. Дополнительное влияние могут оказать и введённые США торговые пошлины против других стран.

По словам Балынина, с наступлением мая и появлением российской клубники, её цена может упасть в 2-3 раза по сравнению с апрелем. Это связано с сокращением логистического плеча и уменьшением количества посредников.

Укрепление рубля, в свою очередь, должно привести к постепенному снижению цен на импортные мобильные телефоны, планшеты и телевизоры. Ожидается, что в течение месяца снижение составит около 5%, а с учётом акций от магазинов может достигать 10-12%.

Введённые США таможенные пошлины на импорт из Китая могут подтолкнуть КНР к переориентации торговых потоков и увеличению поставок на российский рынок. Это может привести к снижению цен на китайскую одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти в российских магазинах. При этом, эксперт отмечает, что снижение цен чаще всего будет реализовано через различные маркетинговые акции и скидки.