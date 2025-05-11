Сябитова поставила сыну ультиматум из-за избранницы с двумя детьми

Телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова откровенно рассказала, как воспрепятствовала браку своего сына Дениса. Об этом сообщает портал «7Дней.ru».

Когда 21-летний Денис собрался жениться на женщине, воспитывающей двоих детей, Сябитова решительно вмешалась. По её словам, она была категорически против такого союза и прибегла к жёстким мерам.

Сябитова поставила сыну ультиматум: если он решит связать свою жизнь с избранницей, то может забыть о материальной поддержке. В частности, она пообещала прекратить оплачивать его обучение, содержание автомобиля и вообще любую финансовую помощь.

«Я ему сказала, раз ты у меня вырос, я перестану тебе давать деньги на машину, которую тебе купила, не буду давать тебе деньги на учёбу и вообще давать деньги», — рассказала Сябитова.

В итоге Денис отказался от свадьбы и разорвал отношения.