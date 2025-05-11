Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 18:32

Сябитова поставила сыну ультиматум из-за избранницы с двумя детьми

Роза Сябитова запретила сыну жениться и пригрозила лишить его денег

Роза Сябитова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ syabitova_roza

Роза Сябитова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ syabitova_roza

Телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова откровенно рассказала, как воспрепятствовала браку своего сына Дениса. Об этом сообщает портал «7Дней.ru».

Когда 21-летний Денис собрался жениться на женщине, воспитывающей двоих детей, Сябитова решительно вмешалась. По её словам, она была категорически против такого союза и прибегла к жёстким мерам.

Сябитова поставила сыну ультиматум: если он решит связать свою жизнь с избранницей, то может забыть о материальной поддержке. В частности, она пообещала прекратить оплачивать его обучение, содержание автомобиля и вообще любую финансовую помощь.

«Я ему сказала, раз ты у меня вырос, я перестану тебе давать деньги на машину, которую тебе купила, не буду давать тебе деньги на учёбу и вообще давать деньги», — рассказала Сябитова.

В итоге Денис отказался от свадьбы и разорвал отношения.

«Стратегия скандалистки»: Психолог объяснила вызывающее поведение Розы Сябитовой на публике
«Стратегия скандалистки»: Психолог объяснила вызывающее поведение Розы Сябитовой на публике

Ранее 63-летняя сваха, рассказала о размере своей пенсии. Она составляет всего 18 тысяч рублей. Сябитова объяснила это тем, что у неё нет московской прописки и званий. Знаменитость также сообщила, что не тратит свою пенсию, а откладывает её. В свою очередь, певица Лолита Милявская рассказала о размере своей пенсии. Она составляет 27 333 рубля, и эта сумма автоматически списывается с карты для оплаты коммунальных услуг.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Роза Сябитова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar