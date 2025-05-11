Сябитова поставила сыну ультиматум из-за избранницы с двумя детьми
Роза Сябитова запретила сыну жениться и пригрозила лишить его денег
Роза Сябитова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ syabitova_roza
Телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова откровенно рассказала, как воспрепятствовала браку своего сына Дениса. Об этом сообщает портал «7Дней.ru».
Когда 21-летний Денис собрался жениться на женщине, воспитывающей двоих детей, Сябитова решительно вмешалась. По её словам, она была категорически против такого союза и прибегла к жёстким мерам.
Сябитова поставила сыну ультиматум: если он решит связать свою жизнь с избранницей, то может забыть о материальной поддержке. В частности, она пообещала прекратить оплачивать его обучение, содержание автомобиля и вообще любую финансовую помощь.
«Я ему сказала, раз ты у меня вырос, я перестану тебе давать деньги на машину, которую тебе купила, не буду давать тебе деньги на учёбу и вообще давать деньги», — рассказала Сябитова.
В итоге Денис отказался от свадьбы и разорвал отношения.
Ранее 63-летняя сваха, рассказала о размере своей пенсии. Она составляет всего 18 тысяч рублей. Сябитова объяснила это тем, что у неё нет московской прописки и званий. Знаменитость также сообщила, что не тратит свою пенсию, а откладывает её. В свою очередь, певица Лолита Милявская рассказала о размере своей пенсии. Она составляет 27 333 рубля, и эта сумма автоматически списывается с карты для оплаты коммунальных услуг.