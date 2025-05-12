Верховный суд Аргентины нашёл в подвале коллекцию нацистской пропаганды

Верховный суд Аргентины стал местом необычной находки: в его архивах нашли коробки с нацистской пропагандой. Об этом сообщает газета Perfil.

«Необычное открытие произошло в архивах Верховного суда, где обнаружили ряд коробок с материалами», – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, сотрудники суда, занимающиеся переездом архива, наткнулись на ряд загадочных коробок. Они содержали материалы, предназначенные для распространения идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине. Эти документы были отправлены германским посольством из Токио 20 июня 1941 года, когда мир находился в разгаре Второй мировой войны.

Интересно, что груз, который должен был содержать личные вещи сотрудников, был задержан таможней. При случайной проверке пяти коробок были найдены открытки, фотографии и другие пропагандистские материалы немецкого режима.

Федеральный судья распорядился об изъятии материалов. Дело было передано в Верховный суд, так как затрагивались интересы другой страны. С тех пор эти документы остаются в стенах суда.