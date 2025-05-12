Верховный суд Аргентины нашёл в подвале коллекцию нацистской пропаганды
Аргентина. Обложка © Unsplash / Gustavo Sánchez
Верховный суд Аргентины стал местом необычной находки: в его архивах нашли коробки с нацистской пропагандой. Об этом сообщает газета Perfil.
«Необычное открытие произошло в архивах Верховного суда, где обнаружили ряд коробок с материалами», – говорится в сообщении.
Согласно информации издания, сотрудники суда, занимающиеся переездом архива, наткнулись на ряд загадочных коробок. Они содержали материалы, предназначенные для распространения идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине. Эти документы были отправлены германским посольством из Токио 20 июня 1941 года, когда мир находился в разгаре Второй мировой войны.
Интересно, что груз, который должен был содержать личные вещи сотрудников, был задержан таможней. При случайной проверке пяти коробок были найдены открытки, фотографии и другие пропагандистские материалы немецкого режима.
Федеральный судья распорядился об изъятии материалов. Дело было передано в Верховный суд, так как затрагивались интересы другой страны. С тех пор эти документы остаются в стенах суда.
Недавно аргентинские власти обнародовали рассекреченное досье на нацистов, укрывшихся в стране после Второй мировой войны. В архиве содержится более 1850 документов, среди которых особое внимание привлекли данные на медика Йозефа Менгеле, известного как «Доктор Смерть». Российский историк в беседе с Life.ru отметил, что материалы позволят глубже понять зверства Менгеле, который проводил бесчеловечные эксперименты над узниками концлагерей, включая детей и двойняшек.