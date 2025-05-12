Россиян предупредили о выросших штрафах за езду на электросамокатах

За нарушение правил езды на электросамокате в некоторых случаях можно нарваться на крупный штраф. В частности, за попытку проката данного вида транспорта несовершеннолетними ряд российских операторов кикшеринга повысили сумму штрафа втрое из-за повышенной аварийности в этой возрастной категории. Об этом напомнил доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.

Он напомнил, что на данный момент закон предусматривает штраф на сумму до полутора тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения, однако в последнее время правила стремительно меняются.

«Коммерческие организации, предоставляющие СИМ напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия», — разъяснил юрист в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, ряд сервисов взвинтил сумму штрафа до 10-30 тысяч рублей — в три раза выше прежних значений. Исключением является Москва, где несовершеннолетним нарушителям придётся выложить за беспечную езду уже 100 тысяч рублей. Помимо этого ведутся обсуждения об изменении в КоАП, подытожил эксперт.