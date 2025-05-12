Российский рынок начал утро понедельника с роста
Российский рынок ранним утром показал уверенный рост свыше 2900 пунктов
Мосбиржа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan
Торги в понедельник 12 мая начались для российского рынка акций с уверенного роста. Индекс поднялся на 2,13%, пробив уровень в 2900 пунктов, чего не наблюдалось с начала мая. Об этом следует из данных Московской биржи.
Сообщается, что к 7:01 по московскому времени индекс Мосбиржи в рублях (iMOEX2) вырос на 2,13%, достигнув отметки в 2 911,58 пункта.
Ранее Life.ru сообщал, что на бирже Comex фьючерсы на золото с поставкой в июне 2025 года обновили исторический максимум, пробив отметку в $3500 за унцию. Цена на унцию поднялась утром до $3500,1 (рост на 4,59%), но к 06:45 мск немного снизилась и зафиксировалась на уровне $3499,7.