Российский рынок начал утро понедельника с роста

Торги в понедельник 12 мая начались для российского рынка акций с уверенного роста. Индекс поднялся на 2,13%, пробив уровень в 2900 пунктов, чего не наблюдалось с начала мая. Об этом следует из данных Московской биржи.

Сообщается, что к 7:01 по московскому времени индекс Мосбиржи в рублях (iMOEX2) вырос на 2,13%, достигнув отметки в 2 911,58 пункта.